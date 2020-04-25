البيئة: ارتفاع التراكيز اللحظية للأغبرة والجسيمات الدقيقة العالقة بالهواء

عمَّان – ارتفعت التراكيز اللحظية للأغبرة والجسيمات الدقيقة العالقة بالهواء، بشكل ملحوظ، في جميع مناطق المملكة، أمس واليوم، بسبب العاصفة الرملية التي تؤثر على المملكة، حسبما افاد تقرير صادر عن وزارة البيئة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي تلقت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، ان تقرير نتائج مراقبة نوعية الهواء المحيط، والصَّادر عن محطات الرصد التابعة للوزارة، أظهر أنَّ المعدلات اليومية للأغبرة والجسيمات الدقيقة العالقة بي إم 10 ارتفعت بشكل أعلى من الحدود المسموح بها في المواصفات الأردنية الخاصة بنوعية الهواء المحيط رقم 1140/2006.

وبينت الوزارة، أن محطاتها رصدت أمس ارتفاعًا ملحوظًا في التراكيز اللحظية للأغبرة والجسيمات الدقيقة العالقة بقياس 1000 ميكرو جرام لكل متر، وهذا ليس ضمن المعدلات الطبيعية في جميع مواقع الرصد، موضحة أنَّ مؤشرات جودة الهواء تشير إلى أنَّ نوعية الهواء غير جيدة في جميع مناطق المملكة.

وأضافت أنَّه يمكن لجميع المواطنين متابعة الموقع الإلكتروني https://www.jordanenv.com/ الذي يبث نتائج مؤشرات جودة الهواء المحيط على شبكة الإنترنت بشكل مباشر، مؤكدة أنَّه يمكن متابعة تقارير المعدلات اليومية لملوثات الهواء المحيط على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط http://moenv.gov.jo/AR/Pages/airreports.aspx.

بترا