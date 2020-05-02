“البيئة” تدرب كوادرها.. وتحدد خطوات التخلص من نفايات أماكن إيواء العائدين

عمان – الغد – قام الدكتور صالح الخرابشة وزير البيئة ووزير الزراعة بجولة تفقدية لأماكن الإيواء الخاصة باستقبال الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج في منطقة البحر الميت والتي اشتملت على 1000 كرفان تقريبا تم تجهيزها بكافة المستلزمات الضرورية للمقيمين.

واطمأن خلال جولته على الجاهزية التامة لآليات التعامل مع النفايات والترتيبات الخاصة بجمعها ونقلها والتخلص منها بطرق آمنة وسليمة وأهمية وضع لوحات إرشادية لكيفية التخلص الآمن بيئيا من هذه النفايات المتولدة في مواجهة فيروس كورونا وتلافي انتشاره.

واستمع وزير البيئة ووزير الزراعة الى ايجاز من مندوب شركة الولاء لخدمات الاطعام وهي الشركة الخاصة والمعنية بادارة أماكن الإيواء حول الترتيبات والخطوات التي سيتم اتخاذها لضمان كيفية التعامل السليم مع هذه النفايات.

وقال مندوب الشركة ان آليات الجمع سوف تتم من الغرفة اولا بوضعها باكياس خاصة كانت وزارة البيئة قد زودتها للجهات المشرفة على عملية التجهيز، يعبأ ثلثيها فقط ثم تربط وتوضع في كيس آخر ليربط باحكام ويتم تعقيمه ثم تنقل إلى خارج الغرف لتجمع في مكان واحد خصص لهذه الغاية، ليتم نقلها بعد تعقيمها وتعقيم آليات النقل المخصصة لذلك، بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية وبلدية دير علا، إلى مكب دير علا للنفايات الصلبة.

إلى ذلك، أوضح الخرابشة انه قد تم تخصيص اماكن خاصة لجمع هذه النفايات في مكب دير علا صممت خصيصا لكيفية التعامل مع هذه النفايات، وفق مواصفات عالمية، حيث يتم تبطينها بطبقة بلاستيكة من الأسفل، ليتم تعقيمها مرة أخرى بمواد معقمه كانت وزارة البيئة قد زودت وزارة الادارة المحلية بها في وقت سابق، معتمدة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء، ثم تبطينها من الأعلى بطبقة بلاستيكية اخرى لضمان عدم اقتراب الحيوانات منها بوضع سياج او حاجز، مما قد يترك آثارا سلبية في انتشار الفيروس، حيث تترك لمدة عشرة أيام ليتم بعد ذلك معالجتها بطريقة الطمر الصحي.

وَاشار الخرابشة إلى أن وزارة البيئة، ستقوم بتدريب كوادر خاصة تكون قادرة َومؤهلة على كيفية التعامل مع هذه النفايات من داخل اماكن الحجر الصحي، على أن يتم اتخاذ إجراءات السلامة العامة كافة لهذه الكوادر ، لخصوصيتها وحساسيتها في هذه الظروف بالذات، بالتعاون مع ال UNDP ووزارة الإدارة المحلية، من خلال برامج تدريبية وبمواصفات عالمية تتوائم وطبيعة المرحلة الاستثنائية التي يعيشها العالم والاردن جزءا منه..

من جهة ثانية، ترأس وزير البيئة ووزير الزراعة اجتماعا لمناقشة الاجراءات المتعلقة بعملية التخلص من النفايات في أماكن الإيواء، بحضور الشركات العاملة في مجال جمع ونقل النفايات من اماكن الايواء الخاصة بالطلبة القادمين بحضور أمين عام وزارة البيئة المهندس أحمد القطارنه ومتصرف لواء الشونة الجنوبية ومتصرف لواء دير علا ومندوب ال UNDP _ الدكتور نضال العوران.. تم خلاله الاتفاق على وضع آليات عمل ملزمة لعمليات جمع ونقل ومعالجة هذه النفايات، لتتحمل كل جهة مسؤوليتها وفق متطلبات وفنيات العمل السليم تفاديا لأية تجاوزات قد تحدث خللا في الإجراءات اللازمة..ومثمنا دور الجهات كافة في العمل الوطني المشترك للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره….