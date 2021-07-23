البيئة تعلن أسماء مناطق المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للنظافة العامة

عمان – الغد – أعلنت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، أسماء المناطق التي ستشملها المرحلة الأولى للحملة الوطنية للنظافة العامة، مبينة اختيار هذه المناطق وفق رؤى مشتركة بين الجهات المختصة وتشكل أولوية بيئية في تلك المحافظة.

كما ستحدد أماكن أخرى في المرحلة اللاحقة، لتغطي طيلة فترة التنزه في المملكة. وكانت وزارة البيئة أعلنت عن إطلاق حملتها الوطنية للنظافة العامة، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء والمعنيين. ونشرت الوزارة، في بيانها، أسماء المناطق التي ستشملها المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للنظافة العامة، لتضم:-العاصمة عمان/ متنزه غمدان.

– البلقاء/ غابة جلعاد.

– اربد/محمية غابات اليرموك / سهل أم قيس لواء بني كنانة.

– الزرقاء/ لواء الهاشمية / حديقة الشهيد معاذ الكساسبة/ خط التاب لاين/ منطقة الإسكان.

– معان/ متنزه الملك عبدالله الثاني.

– مادبا/ وسط المدينة.

– المفرق/ منطقة أحراش الدجنية/ غابة بلدية رحاب.

– الطفيلة/ متنزه عابل.

– عجلون/ غابات اشتفينا/ منطقة سوس راسون.

– الكرك/ الموقع الرئيسي غابة اليوبيل /مدخل الكرك/ متنزه عين سارة.

– جرش/ منطقة مسيج الغزلان/ منطقة ساكب.

– الظليل/ منطقة قصر الحلابات.

– البتراء/ غابات الهيشة.

– وادي الأردن/ محيط مستشفى الأميرة إيمان.

ودعت الوزارة جميع المواطنين، إلى تظافر الجهود والتشاركية في العمل، لإنجاح هذه الحملة التي تشكل جزءا أساسيا من مسؤوليتنا الوطنية اتجاه البيئة وعناصرها المختلفة.