البيئة تمنح الموافقة لـ 603 مشاريع

عمان – منحت وزارة البيئة من خلال مديرية التراخيص في الوزارة ولجنة التراخيص المركزية، الموافقة البيئية لـ 603 مشاريع صناعية وخدمية وزراعية وحرفية من أصل 723 مشروعاً، قُدمت للوزارة منذ مطلع العام وحتى بداية حزيران الجاري 2021 للحصول على الموافقة البيئية وبنسبة موافقة بلغت 83 بالمئة.

وقال مدير مديرية التراخيص في الوزارة، فواز كراسنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إن مديرية التراخيص في الوزارة قامت بمراجعة واعتماد 21 دراسة تقييم أثر بيئي للمشاريع عالية الخطورة والتي من المحتمل أن تتسبب بآثار سلبية على عناصر البيئة وخدماتها البيئية، حيث يتم من خلال هذه الدراسات، وضع خطة ادارة بيئية من شأنها تحديد الاجراءات التخفيفية اللازمة للحد من أي آثار قد تنتج عن هذه المشاريع في مراحلها المختلفة من انشاء وتشغيل وتفكيك.

وأكد الكراسنة أهمية قيام المستثمرين بمراجعة وزارة البيئة، للحصول على الموافقات اللازمة قبل البدء باصدار التراخيص التشغيلية، والتي تعتبر الموافقة البيئية متطلباً اولياً للحصول على هذه الرخص.

وأضاف، إن الوزارة قامت باصدار نظام تصنيف وتراخيص بيئي جديد راعى توفير الوقت اللازم على المستثمرين، كما يمكن استقبال طلبات المستثمرين من مناطقهم، من خلال مديريات البيئة في كل محافظة، كما أنه يمكن لاي مستثمر زيارة موقع الوزارة الالكتروني (moenv.gov.jo) والاطلاع على نظام تقييم الأثر البيئي وتعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية، لمعرفة الاشتراطات المترتبة على المشاريع التنموية المختلفة. –(بترا)