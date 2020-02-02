“البيئة” تمهل محطة معالجة مياه عادمة بسحاب أسبوعين

عمان- أمهل وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة إدارة محطة معالجة مياه عادمة في سحاب أسبوعين لاستكمال أعمال تصويب أوضاعها ورفع كفاءتها، بحيث تبدأ المهلة من بداية شهر شباط الحالي.

وزار الخرابشة مساء أمس لواء سحاب لمتابعة موضوع احدى المحطات التابعة لمدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، والتأكد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الزيارة الأولى بشهر أيار الماضي،حيث أعطيت إدارة المحطة مهلة لتاريخ 2020/1/31 لتصويب أوضاعها والحد من انبعاث الروائح منها ورفع كفاءتها، للوصول الى مياه مستصلحة مطابقة للمواصفة القياسية رقم 202/2007 للمياه العادمة الصناعية المستصلحة.

من جهته ، اكد مدير مدينة الملك عبدالله الصناعية محمد خير ابو زيد، انه تم تركيب نظام ازالة الروائح للحد من انتشارها وتم ارسال عينات من مصدرين للمياه للشركة الموردة لنظام المعالجة الجديد لفحصها واستخدامها بالنظام ليتم اعتماد المصدر الأنسب.-(بترا)