“البيئة”: جمع 106 أطنان نفايات بالمرحلة الأولى للحملة الوطنية للنظافة

عمان – قالت وزارة البيئة إن مجموع النفايات التي جرى جمعها أثناء فعاليات الحملة الوطنية للنظافة العامة، بلغ نحو 106 أطنان، وبنسب متفاوتة بين المحافظات، اشتملت على أنواع عديدة، بما فيها الأنقاض المتراكمة على جوانب الطرق، وفي الأماكن غير المخصصة لها.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إطلاق الحملة الوطنية للنظافة العامة / المرحلة الأولى لهذا العام، في 27 من الشهر الماضي، جاء تنفيذا لمحور مهم من محاور الخطة الوطنية للتوعية البيئية التي أطلقتها الوزارة بمشاركة مؤسسات الدولة كافة ومنظمات المجتمع المدني. وأوضحت أن هذه الحملة تهدف إلى المحافظة على نظافة الغابات والمتنزهات والأماكن السياحية ومراكز المدن الرئيسية والطرق العامة وغيرها من الأماكن الأخرى. كما جرى الإعلان عن بدء تفعيل بنود القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، وتحديدا فيما يتعلق بالطرح العشوائي النفايات.

وبينت الوزارة أن ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات أصبحت تشكل خطرا كبيرا على عناصر البيئة وخدماتها، بالإضافة إلى آثارها السلبية على المواقع السياحية، التي تشكل مصدرا مهما في رفد الاقتصاد الوطني وتنميته الشاملة.

ودعت المواطنين إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في إنجاح فعاليات هذه الحملة المستدامة في مراحلها المقبلة التي سيعلن عنها لاحقا، والتي ستشمل مناطق أخرى تشكل بؤرا بيئية ساخنة تقتضي الاهتمام والمتابعة. وأكدت أن الوطن للجميع وأن الصحة العامة مسؤولية مشتركة تعنى بها مؤسسات الدولة والمواطنين على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم، مثمنين جهود جميع الجهات التي شاركت في إنجاح فعاليات الحملة. -(بترا)