البيئة: نوعية الهواء في الأردن جيدة

عمان – كشفت نتائج رصد نوعية الهواء المحيط في الاردن للعام 2020، أن نوعية الهواء في المملكة جيدة في معظم أيام السنة استنادا إلى القاعدة الفنية الأردنية الخاصة بنوعية الهواء المحيط، ولم تسجل أي تجاوزات في المعدلات السنوية لملوثات الهواء التي رصدت في جميع المحطات للحدود المسموح بها.

وخطى الأردن خطوات متعددة ليحقق نوعية هواء جيدة من خلال انتهاج وزارة البيئة منظومة رصد متكاملة لنوعية الهواء.

وقال أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد خشاشنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوزارة مستمرة برصد نوعية الهواء المحيط استنادا إلى قانون حماية البيئة رقم 6 لعام 2017 ونظام حماية الهواء رقم 28 لعام 2005 واللذان يتضمنان وجوب رصد العناصر البيئية المختلفة بما فيها الهواء، وذلك حرصا على حماية البيئة والصحة العامة بحيث تكون نوعية الهواء المستنشق من قبل المواطنين جيدة وضمن الحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية الأردنية رقم 1140/2006 الخاصة بنوعية الهواء المحيط.

وبين خشاشنة أنه بناء على القاعدة الفنية تقوم وزارة البيئة من خلال مديرية الرصد والتقييم البيئي بعدد من المشاريع المتعلقة برصد ملوثات الهواء من المصادر المختلفة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الانبعاثات مع المديريات المعنية في الوزارة من خلال عمليات التراخيص والتفتيش والرقابة البيئية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى ومراكز البحث العلمي والمختبرات المعتمدة في المملكة.

من جهته قال مدير مديرية الرصد المهندس علي المشني إن الوزارة تسعى الى استمرارية عمليات الرصد البيئي ومراقبة نوعية الهواء وذلك من خلال تشغيل الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط والتي تتكون من 26 محطة رصد ثابتة موزعة ضمن خمسة برامج رصد في سبع محافظات هي (العاصمة عمان، الزرقاء، إربد، المفرق، البلقاء، الكرك والعقبة) وتم الربط الإلكتروني المباشر لمحطة رصد نوعية الهواء المحيط في مدينة العقبة منذ بداية عام 2020 بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ولفت إلى أن عملية رصد ومراقبة نوعية الهواء المحيط تهدف إلى تحديد مستويات تراكيز الجسيمات الدقيقة المستنشقة العالقة في الهواء المحيط والملوثات الغازية وهي أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والأوزون ومقارنتها بالحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية الأردنية، وتقييم التغير في نوعية الهواء المحيط على مدى سنوات المراقبة في المناطق المرصودة، ومقارنة نوعية الهواء المحيط في مناطق مختلفة من الأردن، وتقديم النتائج والتوصيات لمتخذي القرار لمساعدتهم على اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة التي من شأنها تحسين نوعية الهواء في المملكة وتوفير حياة أفضل ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبين المشني أن نتائج رصد نوعية الهواء المحيط للعام 2020 أثبت أن نوعية الهواء المحيط في المملكة جيدة في معظم أيام السنة استنادا إلى القاعدة الفنية الأردنية الخاصة بنوعية الهواء المحيط، ولم تسجل أي تجاوزات في المعدلات السنوية لملوثات الهواء التي رصدت في جميع المحطات للحدود المسموح بها.

وتابع، استمرت الوزارة خلال جائحة فيروس كورونا في رصد نوعية الهواء المحيط وقد تم خلال فترة الحظر الشامل إعداد دراسة مفصلة عن نسب انخفاض الملوثات في الهواء المحيط في عمان وإربد والزرقاء نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة وتم مقارنة البيانات مع نفس الفترة من عام 2019 وأيضا مع فترة شهر قبل الحظر، وعلى الرغم من الآثار السلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصاد الأردني بسبب إيقاف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والنشاطات البشرية، إلا أن هناك بعض الآثار الإيجابية على البيئة وخصوصا على نوعية الهواء المحيط والتي تحسنت في معظم مدن ومحافظات المملكة بناء على نتائج الرصد.

وأظهرت الدراسة أن متوسط نسبة الانخفاض في المعدلات اليومية لتراكيز الجسيمات الدقيقة PM10 في عمان هي 38 بالمئة وفي إربد 15 بالمئة وفي الزرقاء 30 بالمئة ومتوسط نسبة الانخفاض في جميع محطات الرصد في المحافظات الثلاثة 28 بالمئة.

وبحسب المشني أظهرت الدراسة أن متوسط نسبة الانخفاض في المعدلات اليومية لتراكيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين NO2 التي رصدتها محطات مراقبة نوعية الهواء المحيط في مدينة عمان كانت 50 بالمئة وفي مدينة إربد 71 بالمئة وفي مدينة الزرقاء 56 بالمئة ومتوسط نسبة الانخفاض في جميع محطات الرصد في المحافظات الثلاثة 59 بالمئة.

وبينت الدراسة أن متوسط نسبة الانخفاض في المعدلات اليومية لتراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت SO2 التي رصدتها محطات مراقبة نوعية الهواء المحيط في مدينة عمان كانت 18 بالمئة وفي مدينة إربد 47 بالمئة وفي مدينة الزرقاء 44 بالمئة ومتوسط نسبة الانخفاض في جميع محطات الرصد في المحافظات الثلاثة 37 بالمئةوأظهرت الدراسة أن متوسط نسبة الانخفاض في المعدلات اليومية لتراكيز غاز الأوزون الأرضي O3 التي رصدتها محطتي مراقبة نوعية الهواء المحيط في مدينة عمان كانت 24 بالمئة وفي مدينة إربد 21 بالمئة ومتوسط نسبة الانخفاض في عمان وإربد 22 بالمئة.

وأضاف، قامت الوزارة في عام 2020 بتأسيس ست محطات رصد ثابتة جديدة بالتشارك مع القطاع الخاص ( شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة العطارات للصخر الزيتي) لرصد نوعية الهواء المحيط في مناطق لا توجد بها محطات رصد وتم تشغيل محطة في الحسا وأخرى في الزميلة في مطلع عام 2021.

وقامت الوزارة بتزويد منظمة الصحة العالمية بنتائج المراقبة لتراكيز الجسيمات الدقيقة العالقة وثاني أكسيد النيتروجين وذلك حسب طلبها لاستخدام هذه البيانات في التقارير الدولية التي تصدرها هذه المنظمة.

واشار المشني إلى أن معظم السياح الأجانب يهتمون بدرجة نقاء الهواء قبل زيارتهم السياحية لأي بلد ويتتبعون من خلال شبكة الرصد العالمية والوطنية درجة نقاء الهواء في الأردن، لذلك وفرت وزارة البيئة وحدات معلومات خاصة ببرامج رصد نوعية الهواء المحيط وقد قامت الوزارة بالربط الإلكتروني المباشر مع شبكات الرصد العالمية http://aqicn.org وقامت بإنشاء موقع إلكتروني متاح لكافة المواطنين والباحثين والسياح https://www.jordanenv.com/ يبث نتائج مؤشرات جودة الهواء المحيط على شبكة الإنترنت بشكل مباشر. ويتم إتاحة المعلومات والبيانات عن نوعية الهواء المحيط للجميع على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي http://moenv.gov.jo ، وتوجد خدمة طلب معلومات عن نتائج الرصد والتقييم في الوزارة متاحة للجميع لطلب أي معلومات إضافية. –(بترا)