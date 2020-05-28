البيئة وأمانة عمان توقعان اتفاقية لأتمتة الخدمات المتعلقة  برخص المهن

عمان- الغد– وقعت وزارة البيئة وامانة عمان الكبرى اليوم اتفاقية تعاون لتبادل المعلومات والوثائق والبيانات والخدمات المتعلقة برخص المهن من خلال الربط الالكتروني المباشرفي وزارة البيئه.

ووقع الاتفاقية وزير البيئة ووزير الزراعه بالوكاله الدكتور صالح الخرابشة وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة بحضور امين عام وزارة البيئة المهندس احمد القطارنه ومدير مدينه عمان المهندس احمد ملكاوي وعدد من مدراء الدوائروالموظفين المعنيين.

وقال الدكتور الخرابشة يسهم الربط الكتروني المباشر بين الجهات الرسمية بشكل كبير في توفير الوقت والجهد ويعزز من كفاءة الاعمال ويعود بالفائدة على متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة من ناحية سرعة الانجاز وتجنب الطرق التقليدية في تقديم الخدمة ٠

وأضاف ان هذه الاتفاقية تتيح توضيح أسس التنسيق والتعاون بين وزارة البيئة وامانة عمان من حيث تقديم طلبات الحصول على رخص المهن أو اي من الخدمات المتعلقه بها وتبادل المعلومات والوثائق والبيانات والخدمات المتعلقة واعتماد موافقة او عدم موافقة الجهات الرسمية المعنية عن طريق الربط الالكتروني المباشر بين الفريقين.

من جانبه اكد الشواربة ان الامانة انجزت ٨٢ بالمئة من مشروع التحول الالكتروني في خدماتها والذي سينجز اواخر العام الجاري ، لافتا ان امانة عمان قطعت شوطاً كبيراً في المشروع الذي لا تكتمل منظومته بمعزل عن الربط المباشر الكترونيا بين مختلف الوزارات والمؤسسات والشركاء.

وأضاف ان التحول الالكتروني في الخدمات من شانه إحداث تغيير ايجابي يخدم المواطن والمستثمر فضلا عن تحسين بيئة الاعمال ، وسرعة انجاز المعاملات ، وتوفير الوقت والجهد على المواطن ، وتحقيق النزاهة ومحاربة الفساد.

وتهدف الاتفاقية لاتاحة المعلومات والوثائق والبيانات والموافقات او عدمها لمتلقي الخدمة ولكلا الفريقين لغايات تسهيل الاجراءات واختصار الوقت والجهد والكلف وتحقيق اعلى درجات الشفافية والعدالة والسرية اللازمة والمحافظة على الحقوق والالتزامات بشكل واضح ومحدد ومحفوظ بطريقة عملية يسهل الرجوع اليها بكل يسر وسهولة تمكن ذوي العلاقة من الاطلاع عليها بما ينعكس ايجاباً على متلقي الخدمة باجراء المعاملات الخاصة به الكترونيا ٠

وياتي توقيع الاتفاقية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه ، والتي عكستها قرارات مجلس الوزراء للوصول الى بوابة الحكومة الالكترونية عام 2020 لغايات تبسيط وقت وجهد متلقي الخدمة، وتشجيع الاستثمار ومواكبة التطور في آلية واجراءات معاملات الوزارات والدوائر الرسمية والعامة ومؤسسات المجتمع المدني حيث تم الاتفاق بين الطرفين بعد الانتها ء من اعادة هندسة الاجراءات المتعلقة برخصة المهن والخدمات المتعلقه بها من ( اصدار / تجديد / تغيير مهنة / نقل ملكية / نقل موقع / غير ذلك ) وبصدد اتمتة تلك الخدمات ، وحيث ان الحصول على بعض هذه الخدمات وتوفيرها لمتلقي الخدمة يتطلب موافقة أمانة عمان من الناحية التنظيمية والانشائية للموقع والتسجيل لدى الجهات المختصة مثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبعض النقابات المهنية، وزارة التنمية الاجتماعية بالاضافة الى أن هنالك مهن تتطلب ارفاق الموافقات والمعلومات من الجهات الشريكة بهذه الخدمات ستقوم الامانة بابرام اتفاقيات مع هذه الجهات الشريكة لتبسيط الاجراءات وتوفير وقت وجهد متلقي الخدمة .