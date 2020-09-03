“البيئة” و”تطوير الأعمال” تطلقان مشروع ريادة الأعمال الخضراء في المملكة

عمان- الغد- وقع في وزارة البيئة اليوم مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع تطوير ريادة الأعمال الخضراء في الأردن وقع الإتفاقية وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة و الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال نايف استيتيه وتهدف الإتفاقية لتحفيز الشباب الأردني لإقامة مشاريع ريادية خضراء مستدامة تعتمد الأسس العلمية الممنهجة لتقديم خدمات أو سلع خضراء تسهم في الحفاظ على البيئة وتساعد في التنمية الاقتصادية وفق المعايير والأسس المتبعة الدولية والوطنية.

و تأتي هذه الاتفاقية كجزء هام للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم و تنمية المشاريع الريادية وخاصة الخضراء منها والتي تعنى بالحفاظ على البيئة، وفتح مجالات جديدة للشباب الأردني لبناء مشاريع ريادية تسهم في توليد مصادر دخل مختلفة للشباب الأردني في مختلف المحافظات وبذات الوقت تساعد على زيادة التشغيل والتشغيل الذاتي.

وقال وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة أن الأردن قد تبنى نهج التحول التدريجي والمدروس نحو الاقتصاد الاخضر لما لهذا التحول من دور هام في الحد من الفقر وزيادة فرص العمل وزيادة الاستثمارت الخضراء وفتح أسواق جديدة للمنتجات الاردنية، حيث تم مؤخراً إطلاق الخطة التنقيذية الوطنية للنمو الأخضر 2021-2025 والتي تتضمن العديد من الإجراءات سواء مشاريع إستثمارية أو إجراءات ممكنة، ويبلغ العدد الإجمالي للإجراءات 86 إجراء في القطاعات الستة المستهدفة ( الطاقة، النقل، السياحة، المياه، الزراعة والنفايات).

وأضاف أن مشروع ريادة الأعمال الخضراء المدار من قبل مركز تطوير الأعمالBDC سيشكل حافزا حقيقيا للشباب الأردني للبدء بمشاريع تتعلق بالزراعة والبيئة والطاقة والمياه والتي تعكس بشكل مميز رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وبدورنا كوزارة سنقوم بتقديم كافة سبل التعاون والمساعدة لإنجاح المشاريع الخضراء في الأردن لتصبح قادرة على المنافسة محلياً و دولياً.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال نايف استيتيه لأهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وبين أن المركز حمل على عاتقة منذ بداية نشأتة عام 2004 تحفيز الشباب الأردني للبدء بمشاريعهم الخاصة كون أن التشغيل الذاتي هو الحل الأكثر فعالية للحد من نسب البطالة. حيث سيساهم المشروع في تدريب 120 ريادي أعمال في مجال ريادة الأعمال الخضراء على مدار سنتين، كما سيتم احتضان ما يقارب 20 فكرة ريادية من مخرجات التدريب وتقديم خدمات التشبيك والاستثمار لتعظيم الفائدة وزيادة الجهات القادرة على خلق مشاريع ريادية خضراء لتشغيل الشباب وفتح مصادر دخل جديدة.

يذكر بأن مركز تطوير الأعمال يقوم بتنفيذ مشروع تطوير ريادة الأعمال الخضراء الممول من الإتحاد الأوروبي وبالتعاون مع منظمة (SCP/RAC)\SwitchMed الإسبانية بهدف نشر الوعي لريادة الأعمال في كافة محافظات المملكة وخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال الخضراء من خلال بناء قدرات المؤسسات المحلية الأردنية والجمعيات البيئية على آلية تنفيذ وتحفيز المشاريع الريادية الخضراء واختيار خبراء اكْفاء يمتلكون الخبرة في مجال ريادة الأعمال والخبرة الفنية في مجلات البيئة، الطاقة، إعادة التدوير، المياه ، الزراعة والتكنولوجيا الخضراء. كما يشمل البرنامج على بناء قدرات رواد الأعمال المهتمين في تلك المجالات تقديم الإحتضان للمشاريع المتميزة منها بالإضافة الى التمويل و التشبيك مع المنظومة الإقتصادية لإقامة مشاريع مستدامة وذلك من خلال منصة الكترونية تفاعلية تضم كل من الرياديين والخبراء وشبكة المستثمرين في مكان واحد لتسهيل التفاعل بين عناصر المنظومة.

كما تساعد وزارة البيئة برفد البرنامج بالخبراء بالمجالات ذات العلاقات البيئية والإقتصادية وإطلاع المؤسسات المشاركة بالبرنامج و رواد الأعمال على الأنظمة والقوانين والأطر التشريعية والفرص التي من شأنها ان تساعد في ايجاد فرص ذات قيمة عالية في ريادة الأعمال الخضراء.