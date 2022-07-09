البيتكوين تتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر

تتجه العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين” نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكتوبر الماضي، بفضل عودة جاذبية الأصول الاستثمارية الأعلى مخاطرة في الأسواق العالمية بشكل عام.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بأكثر من 13% حتى الساعة العاشرة و33 دقيقة من صباح اليوم الجمعة في لندن، وتخلت العملة المشفرة عن جزء من مكاسبها بعد وصولها إلى أكثر من 22 ألف دولار للوحدة الواحدة، عقب اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي صباح اليوم، والذي أدى إلى تراجع أسواق الأسهم.

كما حققت العملات الرقمية الأخرى مثل إيثر وأفالانش وسولانا مكاسب كبيرة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما ساعد في ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية المشفرة في العالم إلى نحو تريليون دولار، بحسب بيانات منصة كوين جيكو للعملات الرقمية.