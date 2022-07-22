البيت الأبيض: بايدن “بخير” بعد يوم واحد من تشخيص إصابته بكورونا

قال البيت الأبيض الجمعة إن الرئيس الأميركي جو بايدن ما زال يعاني من أعراض طفيفة لكورونا، وذلك بعد يوم واحد من ثبوت إصابته بالفيروس في الوقت الذي تقود فيه سلالة متحورة شديدة العدوى موجة جديدة من الإصابات في الولايات المتحدة.

وقال أشيش جها، منسق جهود مكافحة كورونا في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) إن بايدن “كان بخير” حتى ليل الخميس.

وتابع “هي نفس الأعراض بالأساس”، مضيفا أنه سيتحقق مرة أخرى من حالة الرئيس في صباح الجمعة. وقال “حتى الساعة العاشرة مساء… قال (بايدن) إنه يشعر بأنه على ما يرام”.

وأعلن البيت الأبيض الخميس أن فحوص بايدن أثبتت إصابته بكورونا وأنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.

وقال البيت الأبيض إن بايدن (79 عاما)، أكبر من شغل منصب رئيس الولايات المتحدة سنا إلى الآن، من المقرر أن يعقد ثلاثة اجتماعات عبر الإنترنت الجمعة.

وأوضح كيفن أوكونور طبيب البيت الأبيض الخميس أن بايدن بدأ يعاني من رشح في الأنف وتعب وسعال جاف متقطع في وقت متأخر من يوم الأربعاء وأنه بدأ في تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وقال بايدن، الذي تلقى التطعيم وجرعتين معززتين، في مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر إنه “بخير”. وقال أيضا في المقطع الذي بلغت مدته 21 ثانية إنه “ينجز الكثير من العمل” وسيواصل أداء مهامه.

وقال جها إنه لم يتضح حتى الآن من أين التقط بايدن، الذي عاد في الآونة الأخيرة من جولة في الشرق الأوسط، فيروس كورونا.

وأبلغ سي.إن.إن بأنه ليس لديه دراية بأي إصابة بين من كانوا مقربين من بايدن في الفترة الأخيرة لكن البيت الأبيض سيستمر في تعقب المخالطين.

وأضاف أنه وأوكونور سيواصلان كشف أحدث المستجدات عن حالة بايدن لكنه لا يعلم ما إذا كان البيت الأبيض سينشر أي لقطات فيديو أو صور للرئيس.

ومن المقرر أن يدلي البيت الأبيض بإفادة صحفية عن مستجدات حالة بايدن الصحية في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.

وبحسب بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قفزت حالات الإصابة بكورونا لأكثر من 25 بالمئة الشهر الماضي في الولايات المتحدة حيث تسود السلالة المتحورة الجديدة (بي.إيه5) هناك وفي أنحاء العالم.