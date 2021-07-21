البيت الأبيض: بايدن يوفد مساعدة وزير الخارجية إلى الصين

واشنطن – أعلنت الخارجية الأميركية في بيان اليوم الأربعاء، أن المسؤولة الثانية في الخارجية الأميركية ويندي شيرمان ستزور يومي الأحد والاثنين القادمين مدينة تيانجين للقاء مسؤولين صينيين، ولتصبح بذلك أكبر مسؤولة تزور الصين بتكليف من الإدارة الأميركية.

وبحسب واشنطن بوست، ستلتقي شيرمان في المدينة الواقعة شمال الصين وزير الخارجية الصيني وانغ يي بهدف تعزيز المصالح الأميركية وكذلك مناقشة ملفات حقوق الإنسان ومصير هونغ كونغ وتايوان، وملفات التجسس الصناعي وملف قمع مسلمي الاويغور في الصين والذي تصنّفه الإدارة الأميركية بملف إبادة جماعية. -(بترا)