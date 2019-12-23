البيت الأبيض لا يريد محاكمة مطولة لترامب

واشنطن– قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، مساء أمس الأحد، إن البيت الأبيض لا يرغب في أن تطول إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى ارتياح الرئيس للمثول للمحاكمة دون طلب شهود للدفاع عنه.

ويضغط الديمقراطيون من أجل دعوة مساعدين كبار لترامب للإدلاء بشهاداتهم، لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، يريد أن تتم المحاكمة دون دعوة شهود جدد.

وقال مارك شورت مدير مكتب نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتلفزيون (إن.بي.سي) إن البيت الأبيض يدعم هدف ماكونيل بأن تكون المحاكمة سريعة، مضيفا “الشعب الأميركي سئم من هذه المكيدة”.

وتابع “الإدارة الأميركية ليست قلقة من المحاكمة المطولة، إنها تتوق للعودة إلى العمل من أجل مصلحة الشعب الأميركي، كان لدينا ما يكفي من الشهود”.

ويذكر أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وجه اتهامين لترامب، الأربعاء الماضي، بسبب ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له في الانتخابات الأمريكية القادمة.(بترا)