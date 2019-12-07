العرب والعالمدولي

البيت الأبيض يرفض المشاركة بـ”تحقيق عزل ترامب”

منذ 28 دقيقة

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واشنطن- رد البيت الابيض الجمعة قبل انقضاء المهلة النهائية للدعوة للدفاع عن الرئيس دونالد ترامب في التحقيق المتعلق باجراءات عزله عبر استنكار العملية القانونية بأكملها باعتبار أنّ “لا أساس لها”.

وقال بات سيبولوني محامي البيت الابيض في رسالة الى الديموقراطي جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب “كما تعلمون تحقيقكم لا أساس له بالكامل”.

وفي حين لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الابيض في العملية، فإن المعنى كان واضحا في قوله أن الديموقراطيين “أضاعوا ما يكفي من وقت أميركا في هذه التمثيلية”.
وبعث سيبولوني الرد قبل دقائق من الموعد النهائي امام البيت الابيض لإعلان ما إذا كان يعتزم ارسال ممثلين عنه إلى اللجنة القضائية.

وتعمل اللجنة على تجهيز لائحة اتهام سيصوت عليها المجلس بكامله في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي حين انه من المرجح أن ينجح الديموقراطيون في تأمين غالبية لاتهام ترامب في المزاعم ضده باستغلال سلطته عبر الضغط على أوكرانيا للتدخل في انتخابات عام 2020 الرئاسية، الا انه من المؤكد ان تتم تبرأته في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.-(أ ف ب)

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