البيت الأبيض ينفي إخضاع نائب الرئيس الأميركي للحجر الصحي

واشنطن- نفى البيت الأبيض، مساء أمس، تقارير تُفيد بأنّ نائب الرئيس مايك بنس موجود في الحجر الصحّي، وذلك بعد تأكّد إصابة إحدى الموظّفات العاملات معه بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال المتحدّث باسم نائب الرئيس الأميركي ديفين أومالي إنّ بنس سيتوجّه إلى العمل صباح اليوم كالمعتاد، بعدما جاءت نتائج فحوصه اليوميّة لكشف فيروس كورونا “سلبيّة”، مضيفا أن نائب الرئيس سيُواصل اتّباع مشورة الوحدة الطبّية في البيت الأبيض، وهو غير موجود في حجر صحّي. وكانت المتحدّثة باسم بنس، كايتي ميلر، قد خضعت لفحص طبي، كشف إصابتها بفيروس كورونا، وفق ما أوردت وسائل إعلام ومصادر رسميّة الجمعة، في ثاني إصابة تُسجّل الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.-(بترا)