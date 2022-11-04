البيت الأبيض يوضح تصريح بايدن بشأن “تحرير إيران”

أوضح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، التصريح الذي ذكره الرئيس جو بايدن، مساء أمس الخميس، في تجمع انتخابي للديمقراطيين، قائلا: “سنحرر إيران”.

وأثار التعليق رد فعل غاضب من الحكومة في طهران، وتجاوز تصريحات الرئيس السابقة، التي صيغت بعناية حتى لا تشير إلى تورط أمريكي مباشر في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ سبتمبر الماضي.

وقال بايدن للحشد في كاليفورنيا، لا تقلقوا، سوف نحرر إيران، سوف يحررون أنفسهم قريبًا”.

ومن جانبة قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بايدن كان يعبر، مرة أخرى، عن تضامننا معهم”، مضيفا أن القيادة الإيرانية “تواجه مشاكل من صنعها.

وأضاف كيربي، أن الرئيس كان واضحًا جدًا بشأن هذا الأمر… سنواصل البحث عن طرق لمساءلة النظام عن الطريقة التي يعاملون بها شعبهم”.

ورغم تصريح بايدن، قال كيربي إن الولايات المتحدة ليس لديها مؤشرات على أن النظام الإيراني على وشك التغيير. وكالات