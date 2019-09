البيرو تثأر من البرازيل وفوز كاسح للأرجنتين على المكسيك

لوس انجليس – ثأر المنتخب البيروفي من نظيره البرازيلي وألحق به الهزيمة الأولى منذ ربع مونديال روسيا 2018، وذلك بالفوز عليه 1-0 في مباراة دولية ودية في كرة القدم أقيمت في لوس أنجليس الأميركية.

وبدا فريق المدرب تيتي في طريقه للتعادل الثاني تواليا بعد الذي حققه قبل 3 أيام في ميامي ضد كولومبيا 2-2 بفضل نجمه العائد نيمار، الذي سجل هدفا ومرر كرة هدف الافتتاح لكاسيميرو في أول مشاركة له منذ تعرضه لإصابة في الكاحل مطلع حزيران (يونيو) الماضي خلال مباراة ودية ضد المنتخب القطري، ما أدى الى إبعاده عن المنتخب في بطولة كوبا أميركا التي انتهت بتتويجه باللقب على أرضه.

Peru defeat Brazil 1-0 thanks to this goal from Luis Abram. Not the best from Ederson pic.twitter.com/Sg34RWyaYe — James Nalton (@JDNalton) September 11, 2019

لكن المنتخب البيروفي الذي خسر نهائي كوبا أميركا أمام البرازيل 1-3 في 7 تموز (يوليو) الماضي، خطف الفوز الثأري بهدف في الدقيقة 85 من اللقاء الذي بدأه نيمار على مقاعد البدلاء، على غرار المدافعين تياغو سيلفا وداني ألفيش، قبل أن يدخل في الدقيقة 63 بدلا من روبرتو فيرمينو.

وتدين البيرو بفوزها المعنوي الهام الى لويس أبرام، الذي افتتح سجله التهديفي مع منتخب بلاده بأفضل طريقة من خلال كرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها يوشيمار يوتون في الدقيقة (85)، ملحقا بمنتخب “سيليساو” هزيمته الأولى في مبارياته الـ18 الأخيرة، وتحديدا منذ ربع نهائي مونديال روسيا حين خسر أمام بلجيكا 1-2 في 6 تموز 2018.

⚽️⚽️⚽️Lautaro Martinez with a 22 minute hat trick! Let’s hope he can carry that form through to the league and Champs league. 📈#ARGMEX #Argentina #lautaromartinez pic.twitter.com/2IXCIxImG3 — 365liveball (@365liveball) September 11, 2019

وخلافا للغريم البرازيلي، حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا كاسحا على نظيره المكسيكي 4-0 في سان أنتونيو (تكساس) بفضل ثلاثية مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز.

وحسمت الأرجنتين، القادمة من تعادل سلبي قبل 5 أيام مع تشيلي في لوس أنجليس بغياب قائدها ليونيل ميسي، الذي يتعافى من إصابة في ساقه اليمنى أبعدته عن المباريات الثلاث الأولى لبرشلونة في الدوري الإسباني، اللقاء في الشوط الأول الذي سجلت فيه أهدافها الأربعة.

ومهد مارتينيز طريق الفوز أمام فريق المدرب ليونيل سكالوني بتسجيله الهدفين الأولين في الدقيقتين 17 و22 ثم أضاف الرابع لبلاده في الدقيقة 39، حين كانت متقدمة بثلاثية بعد ركلة جزاء نفذها لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ليونادرو باريديس عند الدقيقة (33).

ووضع المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز حدا للمباريات الـ12 المتتالية التي خاضتها المكسيك دون هزيمة بقيادة مدرب “لا ألبيسيليستي” السابق خيراردو “تاتا” مارتينو الذي أشرف على منتخب بلاده بين العامين 2014 و2016.

¡Que golazo de Brian Rodríguez! The 19 year old #Uruguay winger scores his first senior international goal! He gets the ball in transition, turns Long inside-out, and fires into the top corner!#USAvURU #LAFC 🇺🇾⚡️🔥 pic.twitter.com/MconDkeiBB — Joga Bonito (@Jasoninho10) September 11, 2019

وفي سانت لويس، كاليفورنيا، وبغياب نجميها لويس سواريز وإدينسون كافاني المصابين، تعادلت الأوروغواي مع الولايات المتحدة بهدف لبراين رودريغيز في الدقيقة (50)، مقابل هدف لجوردن موريس عند الدقيقة (79).

كما تعادلت كولومبيا مع فنزويلا دون أهداف في أبرز المباريات الودية الأخرى التي أقيمت الثلاثاء في الأميركيتين، فيما خسرت تشيلي أمام الهندوراس 1-2. (أ ف ب)