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البيرو تخطف تعادلا وديا مثيرا من الاوروغواي

منذ 3 ساعات

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ليما – سجل الشاب داروين نونيس هدف تعادل متأخر للاوروغواي المنقوصة بعشرة لاعبين أمام مضيفتها البيرو (1-1)، الثلاثاء في ليما في مباراة دولية ودية بكرة القدم.

وبعد طرد مدافع الاوروغواي المخضرم مارتين كاسيريس باكرا لنيله انذارين سريعين بالدقيقة (26)، افتتح كريستوفر غونزاليس الارقام للبيرو في الدقيقة 34 بعد عريضة من لويس ادفينكولا.

لكن نونيس (20 عاما)، لاعب الميريا الاسباني، عادل بعد برأسه بعد عرضية من ماتياس فينو خلافا لمجريات اللعب، وذلك بعد خمس دقائق من نزوله الى ارض الملعب.

وكانت البيرو قد فازت على الاوروغواي 5-4 بركلات الترجيح في كوبا اميركا في حزيران (يونيو) الماضي، في طريقها الى النهائي، حيث خسرت امام البرازيل، وفازت الاوروغواي على البيرو 1-0 وديا الجمعة الماضي في مونتيفيدو.

وكانت المباراة الرقم 200 يشرف فيها المدرب اوسكار تاباريز (72 عاما) على منتخب الاوروغواي بطل العالم في العامين 1930 و1950، ويقود تاباريز الاوروغواي منذ 13 عاما وقد مدد عقده العام الماضي حتى نهاية مونديال قطر 2022. (أ ف ب)

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