البيرو تضرب موعدا مع البرازيل في نهائي كوبا أميركا

بورتو أليغري (البرازيل)- جرد المنتخب البيروفي نظيره التشيلي من لقب بطل كأس أميركا الجنوبية “كوبا أميركا” في كرة القدم عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة الأربعاء في بورتو أليغري في الدور نصف النهائي.

وسجل إديسوس فلوريس (21) ويوشيمار يوتون (38) وباولو غيريرو (90+1) الأهداف.

وتلتقي البيرو، الساعية إلى اللقب الثالث بعد عامي 1939 و1975، في المباراة النهائية مع البرازيل المضيفة الأحد المقبل على ملعب ماراكانا في روي دي جانيرو، علما بأنهما التقيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الأول وفازت البرازيل بخماسية نظيفة.

وفاجأت البيرو الجميع ببلوغها المباراة النهائية خصوصا بعد الخسارة المذلة أمام أصحاب الضيافة في ختام دور المجموعات، لكن لاعبيها انتفضوا في الأدوار الإقصائية فأطاحوا بالأوروغواي حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة عندما تغلبوا عليها بركلات الترجيح في ربع النهائي، قبل أن يضيفوا تشيلي حاملة لقب النسختين الأخيرتين إلى قائمة الضحايا.

وقال القائد المخضرم باولو غيريرو “كنا مركزين بشكل كبير جدا وحققنا الفوز بالنتيجة والأداء. الآن، يتعين علينا العمل والتفكير في مواجهة البرازيل. ستكون مباراة نهائية صعبة جدا”.

في المقابل، ستكتفي تشيلي التي كانت تستهدف ثلاثية متتالية تاريخية، بخوض مباراة المركز الثالث أمام الأرجنتين السبت المقبل في كورينثيانز.

وقال قائد تشيلي غاري ميديل “”إنها نتيجة مؤلمة جدا للجميع، لكن البيرو لعبت مباراة كبيرة وعلينا أن نهنئهم. لقد لعبوا بطريقة جيدة جدا ويستحقون أن يكونوا في النهائي”.

وكانت التوقعات تشير إلى مباراة “مغلقة” بين البيرو وتشيلي خصوا وأنهما تأهلتا إلى دور الأربعة بفضل ركلات الترجيح (تشيلي تخطت كولومبيا)، بيد أن العكس حدث، مع مهرجان للفرص الصريحة في أول دقيقتين.

وضغت البيرو منذ البداية بقيادة مهاجم إنترناسيونال البرازيلي غيريرو الذي هيأ كرة على طبق من ذهب إلى لعب وسط كراسنودار الروسي الذي سددها بقوة بجوار القائم (2).

وردت تشيلي بهجمة مماثلة أنهاها لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني شارل أرانغويس بتسديدة من مسافة قريبة بجوار المرمى اثر تمريرة من جان بوسيجور (7).

وأهدر فلوريس، مهاجم موناركاس موريليا المكسيكي، فرصة سهلة إثر تمريرة مقشرة من غيريرو (19)، لكنه عوض بسرعة عندما منح البيرو التقدم مستغلا تمريرة عرضية لكويفا حولها مهاجم الهلال السعودي أندريه كاريو برأسه إلى القائم الثاني فتابعها بيسراه على يسار الحارس غابريال أرياس (21).

وارتكب حارس مرمى تشيلي خطأ قاتلا عندما خرج لابعاد كرة طويلة خلف الدفاع من الجهة اليمنى فسبقه كاريو وراوغه قبل أن يمررها عرضية عند حافة المنطقة استقبلها يوتون على صدره وسددها بيسراه قوية داخل المرمى الخالي (38).

ونزلت تشيلي بكل ثقلها في الشوط الثاني بحثا عن العودة في نتيجة المباراة، ورد القائم كرة رأسية لمهاجم تيغريس المكسيكي إدواردو فارغاس (50)، وأنقذ الحارس بدرو غاييسي مرماه من هدف محقق بقطعه تسديدة-تمريرة عرضية لبوسيجور (67).

ووجه غيريرو الضربة القاضية لتشيلي بإضافته الهدف الثالث عندما تلقى كرة خلف الدفاع عند حافة المنطقة من ريناتو تابيا فتوغل داخلها وراوغ الحارس أرياس وتابعها داخل المرمى الخالي (90+1).

وهو الهدف الثالث عشر لغيريرو في كوبا أميركا، وهو أفضل هداف بين اللاعبين الممارسين حاليا، وقلص الفارق إلى اربعة أهداف عن الهدافين التاريخيين للمسابقة الارجنتيني نوربرتو منديز والبرازيلي زيزينيو.

وحصلت تشيلي على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو “في إيه آر” اثر عرقلة أرانغويس من المدافع لويس أبرام فانبرى لها فارغاس بطريقة “بانينكا” لكن الحارس غاييسي تصدى لها مهدرا فرصة المهاجم التشيلي في تسجيل هدفه الـ13 في تاريخ المسابقة.-(أ ف ب)