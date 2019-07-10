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البيرو تواجه البرازيل ودياً في أميركا

منذ 38 دقيقة

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ليما – ستحتضن مدينة لوس أنجليس الأميركية، مباراة ودية بين منتخبي البرازيل وبيرو على ملعب (لوس أنجليس التذكاري) في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، في إعادة لنهائي كوبا أميركا بينهما منذ أيام، كما تأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين لبدء مشوار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

وتم الاتفاق على إقامة المباراة قبل أيام من انطلاق بطولة كوبا أميركا، التي أسدل الستار عليها الأحد الماضي، حيث كان المنتخب البرازيلي قد توج بلقبه التاسع في بطولة المنتخبات الأقدم في العالم بالفوز على بيرو بثلاثة أهداف لواحد.

وستكون المواجهة الودية المقبلة هي الثالثة بين الطرفين هذا العام، بعد أن التقيا في دور مجموعات كوبا أميركا وانتهى اللقاء بفوز كاسح لـ “السيليساو” بخماسية نظيفة.

وتعاقد “البلانكيروخا” أيضا على خوض مباراتين وديتين أمام أوروغواي، في تشرين أول “اكتوبر” المقبل، التي تأهل على حسابها للمربع الذهبي بركلات الترجيح (5-4)، وستقام المباراة الأولى في مونتيفيديو يوم 11 تشرين أول (اكتوبر)، بينما ستكون الثانية في ليما بعدها بأربعة أيام. (إفي)

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