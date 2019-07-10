ليما – ستحتضن مدينة لوس أنجليس الأميركية، مباراة ودية بين منتخبي البرازيل وبيرو على ملعب (لوس أنجليس التذكاري) في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، في إعادة لنهائي كوبا أميركا بينهما منذ أيام، كما تأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين لبدء مشوار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

وتم الاتفاق على إقامة المباراة قبل أيام من انطلاق بطولة كوبا أميركا، التي أسدل الستار عليها الأحد الماضي، حيث كان المنتخب البرازيلي قد توج بلقبه التاسع في بطولة المنتخبات الأقدم في العالم بالفوز على بيرو بثلاثة أهداف لواحد.

¡LA REVANCHA!#Peru y #brasil se volverán a ver las caras en un amistoso que se jugará el 10 de septiembre en el Memorial Coliseum de Los Angeles. ➡ https://t.co/ayNzAhElEu pic.twitter.com/OQrCrZEhvy — Líbero (@liberoperu) July 9, 2019

وستكون المواجهة الودية المقبلة هي الثالثة بين الطرفين هذا العام، بعد أن التقيا في دور مجموعات كوبا أميركا وانتهى اللقاء بفوز كاسح لـ “السيليساو” بخماسية نظيفة.

وتعاقد “البلانكيروخا” أيضا على خوض مباراتين وديتين أمام أوروغواي، في تشرين أول “اكتوبر” المقبل، التي تأهل على حسابها للمربع الذهبي بركلات الترجيح (5-4)، وستقام المباراة الأولى في مونتيفيديو يوم 11 تشرين أول (اكتوبر)، بينما ستكون الثانية في ليما بعدها بأربعة أيام. (إفي)