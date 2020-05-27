“البيض” على الفطور يساعد على منع الموت المبكر ويعزز فقدان الوزن!

عمان-الغد– يمكن أن يقلل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن – بما في ذلك 5 وجبات خفيفة على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميا – من خطر الوفاة المبكرة، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.

ويمكن أن يساعد إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة على زيادة متوسط ​​العمر المتوقع. وتعد إضافة البيض إلى الروتين اليومي من أسهل الطرق لتقليل فرص الوفاة المبكرة.

وزعم خبراء التغذية أن البيض “غذاء عجيب” صديق للقلب ويخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي على عدد من العناصر الغذائية التي تتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

كما أنه رائع للرؤية والرفاهية العقلية، لأنه غني بالفيتامينات B12 وA، نقلا عن موقع روسيا اليوم.

وينبغي أن يهدف الجميع إلى تناول نحو 6 بيضات كل أسبوع، وفقا لخبيرة التغذية جولييت كيلو والدكتورة سارة بروير.

وقال خبراء التغذية في كتابهم “تناول طعاما أفضل لعيش حياة أطول – افهم ما يحتاجه جسمك ليظل بصحة جيدة”: “يعد البيض غنيا بالعناصر الغذائية المرتبطة بالصحة الجيدة ” .

كما أن آثاره الإيجابية على فقدان الوزن والذاكرة وصحة العين والعظام، تعني أن البيض غذاء بروتيني رائع ينبغي إضافته إلى قائمة الطعام.

قد يحتوي البيض على نسبة عالية من الكوليسترول، لكن الأبحاث الحالية تظهر أن الكوليسترول في الغذاء له تأثير ضئيل بشكل عام على مستويات الكوليسترول في الدم .

ويحتوي البيض على فيتامين A، وهو حيوي للرؤية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على اللوتين وزياكسانثين، ومضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاروتينات، وهي ضرورية لصحة العينين”.

وأضاف خبراء التغذية أنه في الوقت نفسه، يمكنك أيضا تقليل خطر الوفاة المبكرة عن طريق تناول المزيد من الأفوكادو، الذي يمكن أن يخفض الكوليسترول وحتى يحسّن صحة البروستات.

وتقلل هذه الفاكهة من نسبة الكوليسترول “الضار” في الجسم، بينما تزيد أيضا من نسبة الكوليسترول “الجيد”.

وقال الخبراء إن على الجميع التفكير في تناول نصف ثمرة الأفوكادو، 3 إلى 4 مرات كل أسبوع.

وقالت NHS إن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام، هم أقل عرضة بنسبة 50% للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وبعض أنواع السرطان.

حتى أنها قد تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة تصل إلى 35%.