البيطار.. أول حكم أردني يشارك في إدارة بطولة العالم للملاكمة

مهند جويلس



عمان- يستعد الحكم الدولي الأردني رامي البيطار لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، وذلك من خلال إدارة منافسات بطولة العالم للملاكمة، كأول حكم أردني يحظى بنيل هذا الشرف، في البطولة التي تنطلق في الأول من شهر أيار (مايو) المقبل وحتى الرابع عشر من الشهر ذاته في أوزبكستان، بمشاركة متوقعة من 640 لاعبا من 104 دول.

ويتمتع البيطار البالغ من العمر 44 عاما بسيرة ذاتية مميزة في إدارة منافسات الملاكمة داخليا وخارجيا، حيث أشرف على العديد من البطولات الخارجية أهمها سلسلة الحزام الذهبي في المغرب قبل شهرين، التي يعتبرها نقلة نوعية في حياته، إضافة لبطولة “ون ستار سكولز” بتنظيم من الاتحاد الدولي في الكويت، وإدارة المواجهات في بطولة آسيا للشباب العام الماضي في عمان، ودورة الألعاب لدول شرق آسيا.

وقال البيطار في معرض رده على استفسارات “الغد”: “إنه حصل على شهادة “3 ستار” خلال بطولة المملكة للشباب الشهر الماضي، وهي أعلى الشهادات في عالم التحكيم، والتي تخوله لإدارة بطولة العالم للرجال ودورة الألعاب الأولمبية، مشيرا إلى أنه سيغادر اليوم إلى العاصمة الأوزبكية استعدادا للبطولة”.

وبدأ البيطار مسيرته في الملاكمة العام 1993، حيث لعب مع نادي الوحدات في قطاع الناشئين، قبل أن يمثل نادي الفهد في بطولات المملكة للناشئين والشباب، حاصلا على العديد من الميداليات الملونة كلاعب، قبل أن يمثل منتخب الرجال في العام 1997، فيما أبعدته الغربة خارج البلاد عن إكمال مسيرته الرياضية حتى العام 2009.

وأضاف: بعد العودة حصلت على دورة مدربين محلية، قبل أن أتقدم للحصول على شهادة “ون ستار” برفقة مدربين متميزين أمثال أيمن النادي وفرج درويش وعلي حسن، إلا أنني فضلت بعدها الابتعاد عن سلك التدريب بسبب شعوري بظلم المدربين الحاصلين على الدورات التدريبية المتقدمة، من خلال اعتماد الاتحاد على مدرب واحد لفترات طويلة، دون منح أي فرص لوجوه جديدة أخرى.

ولفت البيطار إلى أن هذا الأمر دفعه للتوجه للتحكيم في رياضة “الفن النبيل”، وأن العديد من الأشخاص الذين كانوا حوله وجدوا في شخصيته القدرة على إدارة النزالات بانضباط عال، ليبدأ في الحصول على جميع الدورات التي تخوله لإدارة أكبر البطولات.

وزاد: شرف كبير لي أن يضع الاتحاد الدولي للملاكمة ثقته بي لإدارة مباريات في بطولة العالم، وأنال فرصة لم يحصل عليها أي حكم محلي من قبل، وأتمنى أن أنقل السمعة الطيبة عن الحكم الأردني، الذي يكون سفيرا لبلاده في أي منصب يتولاه على الصعيد الرياضي، إذ أرى أن الحكم في أي رياضة فردية أو جماعية هو أهم ركن فيها.

وتمنى البيطار من اتحاد الملاكمة زيادة الاهتمام بالحكام المحليين من حيث المساهمة في بعض المصاريف المالية، حيث أشار إلى أنه سافر إلى المغرب ببطولة الحزام الذهبي على حسابه الشخصي، إلى جانب عدم منحهم فرص عمل أسوة ببقية العاملين في الرياضة من مدربين ولاعبين وغيرهم، مع أمنياته بوجود دعم من اللجنة الأولمبية وتحديدا في حالات السفر.

وختم: أتوقع أن تنال المملكة أول ميدالية ملونة في بطولة العالم خلال هذه المشاركة، حيث يتواجد في صفوف المنتخب عدد من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق المراكز الأولى، وأتمنى من نادي الوحدات إعادة إحياء نشاط الملاكمة باعتباره المنافس الوحيد لنادي البقعة في تصدير اللاعبين والفوز بالبطولات.