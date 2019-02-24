البيطار: المرحلة الأولى من “رواد المحتوى العربي” تنتهي في 21 آذار

إبراهيم المبيضين

عمان– قال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” نضال البيطار، أمس، إن المرحلة الأولى من الموسم الثاني لمبادرة رواد المحتوى الرقمي العربي -الذي ينعقد تحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية ورئيسة مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا- ستنتهي يوم 21 من الشهر المقبل.

وأوضح البيطار، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن هذه المرحلة من المبادرة التي تشمل التسجيل والإجابة عن مجموعة من الأسئلة في مجال الثقافة الرقمية، ستفرز عددا من الطلاب المشاركين الذين سينتقلون الى المراحل اللاحقة وصولا الى مرحلة كتابة محتوى ومواضيع متخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال البيطار “إن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الحكومية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر بهدف تحفيزهم على الاطلاع على التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأثرها على نمو الاقتصاد الرقمي، وإبراز مواهبهم في مجال كتابة المحتوى التقني العربي حول كل ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، وبناء جيل قادر على مواكبة التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤهل للحفاظ على مكانة الأردن في صناعة المحتوى العربي”.

وأطلقت جمعية “إنتاج” الموسم الثاني من المبادرة بداية الشهر الحالي بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في موسمها الأول؛ حيث تهدف إلى تعزيز واقع المحتوى العربي في المجال التقني من خلال تنمية قدرات طلاب المدارس الحكومية من الصف العاشر وحتى الصف الحادي عشر.

وياتي إطلاق المبادرة في وقت يعاني فيه المحتوى العربي على الانترنت من فقر كبير؛ حيث تظهر أكثر الدراسات تفاؤلا بأن نسبة المحتوى العربي على الانترنت لا تتجاوز في أحسن الحالات نسبة الـ3 %.

وعن مراحل المسابقة بالتفاصيل، بين البيطار أن المرحلة الأولى التي فتحت قبل أسابيع عدة، هي مرحلة الثقافة الرقمية التي يخضع فيها الطلاب المتنافسون لامتحان إلكتروني يتضمن 15 سؤالاً عشوائياً (متعدد الخيارات) وسؤالا تمييزيا يتم الإجابة عنه خلال مدة ساعة من الزمن منذ تسجيل الدخول، ليتم بعدها اختيار أعلى 72 متنافساً ممن حققوا أعلى الدرجات.

وأضاف “أن الطلاب الـ72 الذين سيتم اختيارهم من المرحلة الأولى سينتقلون الى المرحلة الثانية من المبادرة، وهي مرحلة كتابة المحتوى، ستتضمن وخلال يوم واحد مشاركة المتأهلين من المرحلة الأولى في ورشة تدريبية في المجالات التي سيطلب منهم الكتابة عنها، ليكتب كل متنافس 400 كلمة عن موضوع يتم اختياره مسبقا من اللجنة، وليجري بعدها اختيار أعلى 22 متنافساً ممن حققوا أعلى الدرجات”.

وأما المرحلة الثالثة، بحسب البيطار، فهي مرحلة عروض المحتوى، سيشارك فيها المتنافسون الـ10 بورشة تدريبية حول أساليب العرض التقديمي PowerPoint، ويقدمون عرضاً مرئياً خلال حفل توزيع الجوائز الختامي ليتم توزيع جوائر للمراتب الثلاث الأولى على مستوى المملكة في الحفل نفسه.