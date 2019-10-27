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البيلاروسية سابالينكا تهزم برتنز وتظفر بلقب دورة جوهاي

منذ ساعة واحدة

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جوهاي (الصين) – أحرزت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة رابعة، لقبها الثالث بالصين والثالث الإجمالي هذا العام في دورات كرة المضرب، بفوزها في نهائي “دورة جوهاي” على الهولندية كيكي برتنز 6-4 و6-2.

وتمكنت البيلاروسية البالغة من العمر 21 عاما والمصنفة 14 عالميا، من إضافة لقب الدورة المقامة في جنوب البلاد، الى لقبين أحرزتهما في 2019 في الصين، وهما ووهان (أيلول/سبتمبر) وشينزين مطلع السنة.

ورفعت سابالينكا رصيدها من الألقاب “الصينية” الى أربعة من خمسة في مسيرتها الاحترافية. (أ ف ب)

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