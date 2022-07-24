التأديبية تحرم الفيصلي من جماهيره.. وتنقل مواجهة الوحدات خارج العاصمة

عمان- الغد – أقرت اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، إقامة أول مباراة رسمية للنادي الفيصلي على ملعبه بدون جماهير، عملا بأحكام المادة (5/88) من اللائحة التأديبية، وذلك عقوبة لما صدر خلال مواجهة معان الأخيرة في مرحلة الذهاب، ليخوض الفيصلي مواجهته المقبلة أمام شباب العقبة السبت المقبل بمدرجات فارغة، لحساب الجولة الأولى من مرحلة الإياب.

وإضافة إلى ذلك، فقد قررت اللجنة التأديبية نقل أول مباراة رسمية لنادي الوحدات لتقام خارج محافظته وخارج المحافظة التي يوجد فيها ملعبه البيتي، عملا بأحكام المادية (4/88) من اللائحة التأديبية، على أن يتم تحديد مكان مواجهة الوحدات المقبلة أمام شباب الأردن في السادس والعشرين من الشهر المقبل بعيدا عن ستاد الملك عبد الله الثاني.

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