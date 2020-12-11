“التأديبية” تغرم أندية وتنهي موسم سائق الأهلي

عمان – الغد – قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، فرض عقوبات مالية على أندية الرمثا ومعان وسحاب، بسبب مخالفات في دوري المحترفين لكرة القدم.

وأوقعت اللجنة التأديبية عقوبة مالية على الرمثا مقدارها 300 دينار، ومثلها لفريق معان، بسبب العقوبات المرفقة بالبروتوكول الصحي، فيما تم تغريم نادي سحاب بمبلغ 500 دينار، بسبب مخالفة ارتكبها مدير الفريق يوسف نعلاوي.

اللافت في عقوبات التأديبية، هو إنهاء الموسم الكروي لسائق حافلة النادي الأهلي، الذي تمت معاقبته بغرامة مالية وصلت إلى 2500 دينار، وإيقافه لـ6 مباريات رسمية، ومنعه من دخول الملعب والمنصة الرسمية وغرف غيار اللاعبين، لينتهي بذلك الموسم الكروي للسائق في ظل بقاء 7 جولات فقط على نهاية الدوري.

اللجنة التأديبية قررت أيضا تغريم نائب رئيس نادي الصريح عبدالله العمري مبلغ 500 دينار، وإيقافه مباراة واحدة، كما قررت إيقاف لاعبة فريق الاستقلال آية الخطيب لمباراتين، وتغريمها مبلغ 200 دينار. –(أخبار النجوم)