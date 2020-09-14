عمان – الغد – أصدرت اللجنة التأديبية، عدة قرارات، تمثل أبرزها بتغريم نادي الرمثا مبلغ 250 دينار، بسبب تجمع لاعبيه وعدم مراعاتهم للبروتوكول الصحي في مباراتهم الأخيرة أمام الوحدات ضمن دوري المحترفين.

وتاليا العقوبات

الاطراف :

1) نادي اتحاد مادبا.

2) نادي غزة هاشم.

دوري الدرجة الثالثة- تاريخ 17/8/2020.

الوقائـــع

1) قيام لاعب نادي اتحاد مادبا عبدالعزيز احمد سعيد بضرب اللاعب المنافس و بالتهجم على الحكم والاحتجاج على قرار الحكم بعد نهاية المباراة.

2) قيام لاعب نادي اتحاد مادبا مالك ابراهيم حسن بدفع الحكم والتلفظ بالفاظ نابية بعد نهاية المباراة.

القرار

بعــد الاطلاع على تقرير حكم المباراة وبالرجوع الى احكام ونصوص اللائحة التاديبية فقد تقرر ما يلي :

1) ايقاف لاعب نادي اتحاد مادبا عبدالعزيز احمد سعيد (4) مباريات رسمية وتغريمه مبلغ (400) دينار عملا باحكام المواد (59/2 ، 60/1 ، 17/2 ، 27/9/ب).

2) ايقاف لاعب نادي اتحاد مادبا مالك ابراهيم حسن (4) مباريات رسمية وتغريمه مبلغ (400) دينار عملا باحكام المواد (61/1 ، 63/1، 27/9/ب).

قرار صدر بالإجماع قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (140).

صدر بتاريخ 13/9/2020.

الاطراف :

1) نادي ابوعلندا.

2) نادي ام البساتين.

دوري تحت سن (17) لاندية (الاولى – الثانية – الثالثة) – تاريخ 20/8/2020.

الوقائـــع

قيام لاعب نادي ابوعلندا خليل محمد خليل سليم بالتلفظ بالفاظ تجاه الحكم.

القرار

بعــد الاطلاع على تقرير حكم المباراة وبالرجوع الى احكام ونصوص اللائحة التاديبية فقد تقرر ما يلي :

ايقاف لاعب نادي ابوعلندا خليل محمد خليل سليم مباراة رسمية واحدةعملا باحكام المادة(25/1).

قرار صدر بالإجماع غير قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (140).

صدر بتاريخ 13/9/2020.

الاطراف :

1) نادي اتحاد الرمثا.

2) نادي شباب حكما.

دوري تحت سن (15) لاندية (الاولى – الثانية – الثالثة) – تاريخ 14/8/2020.

الوقائـــع

قيام لاعب نادي شباب حكما راشد فارس سعيد بسب الذات الالهية.

القرار

بعــد الاطلاع على تقرير حكم المباراة وبالرجوع الى احكام ونصوص اللائحة التاديبية فقد تقرر ما يلي :

ايقاف لاعب نادي شباب حكما راشد فارس سعيد ستة اشهر ميلادية اعتبارا من تاريخ صدور القرا ر وتغريمه مبلغ (600) دينار عملا باحكام المواد (57 ، 26/5 ، 27/9/ب).

قرار صدر بالإجماع قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (140).

صدر بتاريخ 13/9/2020.

الاطراف :

1) نادي شباب حوران.

2) نادي الطرة.

دوري تحت سن (17) لاندية (الاولى – الثانية – الثالثة) – تاريخ 20/8/2020.

الوقائـــع

قيام لاعب نادي الطرة ناصر محمود ناصر بالتلفظ بالفاظ نابية تجاه الحكم.

القرار

بعــد الاطلاع على تقرير حكم المباراة وبالرجوع الى احكام ونصوص اللائحة التاديبية فقد تقرر ما يلي :

ايقاف لاعب نادي الطرة ناصر محمود ناصر مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ (400) دينار عملا باحكام المواد (63/1 ،26/5 ، 27/9/ب)

قرار صدر بالإجماع غير قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (140).

الاطراف :

1) نادي الرمثا.

2) نادي الوحدات.

الدوري الاردني للمحترفين – تاريخ 10/9/2020.

الوقائـــع

قيام لاعبي نادي الرمثا بالتجمع بشكل جماعي ودون مراعاة اي تباعد جسدي وفقا للبرتوكول المعتمد.

القرار

بعــد الاطلاع على تقرير مراقب المباراة والبرتوكول الصحي والكتاب الموجه من نادي الرمثا وبالرجوع الى احكام ونصوص اللائحة التاديبية فقد تقرر ما يلي :

تغريم نادي الرمثا مبلغ (250) دينار عملا باحكام المادة (20) من العقوبات المرفقة بالبرتوكول الصحي 2020.

قرار صدر بالإجماع غير قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (140).

صدر بتاريخ 13/9/2020.