“التأشيرات” تُعيد منتخب الشباب من المطار

خالد الخطاطبة

عمان- ساهم الاهمال الإداري في إحراج لاعبي ومدربي وإداريي منتخب الشباب لكرة القدم، بعد إعادتهم من مطار الملكة علياء الدولي، والغاء سفرهم إلى الجزائر، لعدم الحصول على تأشيرات.

ومكث المنتخب ساعات طويلة في المطار فجر اليوم الخميس، أملا في الاقلاع الى الجزائر لخوض مباراتين وديتين هناك، دون أن يتمكن من ذلك، لغياب التنسيق الإداري، ما اثار استياء المنتخب واهالي اللاعبين.

وبدا لاعبو المنتخب في موقف محرج في المطار وهم ينتظرون تصحيح الخطأ، قبل ان تصطدم اغلب محاولات اتصالاتهم مع مسؤولي الاتحاد بالفشل، ما دفع البعض منهم لتوجيه الانتقادات للدائرة الفنية في اتحاد الكرة، لعدم رد بعضهم على الهاتف.

واضطر المنتخب بعد فشل الجهود، للعودة إلى عمان، حيث توجه اللاعبون لمنازلهم، فيما توجه الجهازان الفني والإداري لمقر الاتحاد لمناقشة ما حصل، والعمل على تأمين رحلة جديدة إلى الجزائر، ربما تكون مطلع الاسبوع المقبل.