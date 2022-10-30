التأشيرة تحرم لطفي من خوض منافسات بطولة العالم لبناء الأجسام

مصطفى بالو – غادر وفد اتحاد بناء الأجسام واللياقة إلى إسبانيا أمس، للمشاركة في بطولة العالم التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي تحفل بمشاركة واسعة من أبطال العالم.

وينشد اتحاد اللعبة تحقيق انجاز نوعي جديد للعبة، مستذكرا ما حققه أبطال المنتخب الوطني في نسخة بطولة العالم التي جرت في إسبانيا 2018، حين عاد الوفد الأردني بغلة وفيرة من الميداليات الملونة.

وكان رئيس الاتحاد مأمون كلمات، وعضو الاتحاد احمد الحروب، قد توجها إلى إسبانيا أول من أمس أمس، حيث من المنتظر أن يشارك الأول في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، والتي يتخللها انتخاب مجلس جديد يقوده للدورة المقبلة، وتشير التوقعات إلى كسب الإسباني روفاييل سانتوقة ثقة العمومية لدورة جديدة، وفقا لما قدمه للعبة خلال ولايته الانتخابية في الفترة السابقة.

وصرح كلمات لـ”الغد” قائلا: “ما أزعجنا في هذه البطولة الغياب القسري للبطل ضياء لطفي، وذلك بسبب عدم صدور تأشيرة السفر إلى إسبانيا، لنفتقد جهوده وابداعاته، وهو الذي حقق انجازات مميزة باسم الوطن عربيا وقاريا ودوليا في الفترة الأخيرة، وسبق للبطل لطفي أن توج بذهبية بطولة العالم في اسبانيا 2018، حين حقق المركز الأول فئة الفيزيك (ذهبية 173 cm)، لكن كلنا ثقة في زملائه الأبطال الذين سيشاركون في غمار المنافسة في فئات الفيزيك، والكلاسيك والبدي بلدنج، وتحقيق انجازات مميزة في هذه البطولة، على غرار ما فعل زملاؤهم في صفوف المنتخب الوطني سابقا، حين توج طارق نصير (فضية 182 cm)، أحمد الحلايقة (برونزية 182 cm)، ورضا الجعافرة (برونزية 170 cm)”.

وتابع: “يترأس وفدنا نائب الرئيس نائب رئيس الاتحاد الأسيوي أحمد حيمور، ويرافقه أمين السر صهيب الوحش إداريا للوفد، والحكم خليل سرور، والمعالج انس جراجرة، واللاعبون الحسين الكيلاني، عبدالله الشوابكة، أحمد عائد، محمد عبدالإله، فادي غياضة، عبدالله إسماعيل، وعبادة القطاونة”.

وحول جاهزية الأبطال لمنافسات بطولة العالم، أجاب كلمات: ” منذ انتهاء منافسات بطولة الأردن المفتوحة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقفنا على جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين بالسابق في تشكيلة المنتخب الوطني، حين طلبنا منهم المشاركة في تلك البطولة، وفتحنا باب الانضمام إلى صفوفه وفق اختبارات متتابعة على مسرح صالة الشهيد راشد الزيود، بإشراف اللجنة الفنية للاتحاد برئاسة د.عاصم القطاونة، والتي توصلت قبيل إعلان القائمة النهائية المشاركة في بطولة العالم، إلى اختير 8 أسماء لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة العالم، وباشر الاتحاد بإجراءات السفر وإصدار التأشيرات، وتفاجأنا فيها بعدم صدور تأشيرة للبطل لطفي”.

وأردف قائلا:” الاتحاد وفر كافة أشكال الدعم والرعاية للأبطال، تحضيرا للظهور المشرف والمنافسة للوصول إلى منصات التتويج، واتخذ مجلس الإدارة قرارا بالإجماع، برصد مكافآت مالية مجزية، حيث يحصل من خلالها صاحب الذهبية على 2000 دينار، والفضية على 1500 دينار، والبرونزية على 1000 دينار، والمراكز من 4 إلى 6 على 500 دينار، لتوجيه أنظار اللاعبين صوب المراكز الأولى ومنصة التتويج في البطولة العالمية التي يزدحم طريق الوصول إليها بأقوى المنافسين، واجتمعنا بالأبطال وعززنا من جاهزيتهم النفسية وتابعنا جاهزيتهم البدنية”.