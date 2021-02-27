“التأمين الأردنية”: اتفاقية تعاون مع “الحوسبة الصحية الدولية”



عمان-الغد- أعلنت شركة التأمين الأردنية عن تعاون مع شركة الحوسبة الصحية الدولية (EHSI)، تنضم بموجبه للمنظومة الوطنية لمطالبات التأمين الصحي “Hakeem Claim” التي تعد منصة شاملة وموحدة تتيح المجال لجميع العاملين في القطاع الصحي لإنشاء وتبادل وتحليل مطالبات التأمين إلكترونياً عبر تخزين البيانات الطبية المتعلقة بالمرضى وأتمتة معاملاتهم.

هذا الإعلان جاء إثر إبرام اتفاقية وقعها عن شركة التأمين الأردنية، مديرها العام، عماد عبدالخالق، فيما وقعها عن شركة الحوسبة الصحية الدولية، رئيس مجلس إدارتها، الدكتور رامي فراج ورئيسها التنفيذي، غسان اللحام.

وقد علق المدير العام لشركة التأمين الأردنية، عماد عبدالخالق، قائلاً: “ستسمح هذه الشراكة لنا برقمنة البيانات الصحية للمرضى المؤمنين لدينا، ما سيرتقي بأدائنا حيث ستزيد قدرتنا على إدارة التأمينات الصحية على نحو أفضل، كما سيرتقي بالخدمة المقدمة للمؤمنين من حيث الدقة والسرعة. هذا وسنسهم في جهود إنشاء قاعدة بيانات صحية وطنية موحدة، مجسدين سعينا الدائم للاستثمار في التكنولوجيا لمواكبة التحولات ومعايير الصناعة العالمية لتطوير القطاع التأميني ومستوى الرعاية الصحية”.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية الدولية، الدكتور رامي فراج، أن ربط شركة التأمين الأردنية بالمنظومة سيحسن الخدمة المقدمة، مبيناً أن النظام سيسرع وبشكل ملحوظ من عملية الحصول على الموافقات التي تتم إلكترونياً وتأكيد هذه الموافقات، ومشيراً إلى أن المنظومة مهيأة لحوسبة الإجراءات الطبية كافة، ما يضمن تكوين ملف طبي إلكتروني يشمل الإجراءات العلاجية والدوائية كافة للمرضى دون الحاجة لأي إجراءات ورقية.

أما الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية الدولية، غسان اللحام، فأكد أهمية هذه الاتفاقية، لما تحمله من فوائد تتمثل أهمها في تقليل الأخطاء البشرية لدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، ما من شأنه تعزيز السلامة والصحة العامة للمرضى، وزيادة الإنتاجية لدى موظفي الموافقات والمطالبات وتسهيل عملهم من خلال منصة موحدة للتواصل مع شركات التأمين وإرسال المطالبات إلكترونياً دون الحاجة لطباعتها.

