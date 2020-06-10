التأمين الإسلامية تعقد اجتماع الهيئة العامة بالاتصال المرئي والالكتروني وتوزع أرباح نقدية بنسبة 6 % وتنتخب مجلس إدارة جديد

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة1992 وامر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب امر الدفاع أعلاه ، عقدت الهيئة العامة لشركة التأمين الاسلامية اجتماعها العادي يوم الاربعاء الموافق 10/6/2020 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة رئيس مجلس الإدارة/ الأستاذ موسى عبد العزيز شحادة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي / المدير العام الأستاذ رضا دحبور وبحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي واكتمــال النصاب القانوني للمساهمين الذين يحملون اسهماً (بالأصالة والانابة والوكالة ) بنسبة حوالي ( 80%) ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (6%) نقداً من رأس المال بعد أن صادقت على تقرير مجلس الإدارة وعن أعمال الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والخطة المستقبلية للشركة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة و باقي جميع البنود المدرجة على جدول اعمال الاجتماع . كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربعة القادمة مكون من :- • الأستاذ/ موسى عبد العزيز شحادة • شركة الكربونات الأردنية ويمثلها معالي العين السيد/ أيمن عبد الكريم حتاحت • شركة البنك الإسلامي الأردني ويمثله كل من :  الدكتور/ حسين سعيد سعيفان  الدكتور/ موسى عمر مبارك أبو محيميد  السيد/ يوسف اسماعيل محمود فتيان • نقابة المهندسين الأردنيين– صندوق التقاعد. • الشركة الإسلامية العربية للتأمين دولة الأمارات العربية المتحدة ويمثلها السيد/ مصطفى غازي خريبة. • السيد خالد عبد الله عجلان. • السيد حسن حمدي الطباع. • الأستاذ جهاد صبحي الشريف. • السيد محمد عبد اللطيف غراب. وقرر مجلس الإدارة انتخاب سعادة الأستاذ موسى عبد العزيز شحادة رئيساً لمجلس الإدارة ومعالي العين أيمن عبد الكريم حتاحت نائباً لرئيس مجلس الإدارة . وقال الأستاذ موسى شحادة رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الاسلامية يأتي انعقاد هذا الاجتماع في هذا الظرف الاستثنائي الذي نمر به في ظل جائحة كورونا مثمنين دور الجهات الرسمية في التعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها و تسهيل الإجراءات لعقد اجتماعات الشركات بوسائل الاتصال المرئي والالكتروني لضمان استمرارية الاعمال، وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة واستمرار المنافسة الشديدة في سوق التأمين المحلي واستمرار خسائر التأمين الالزامي للمركبات واصلت شركة التأمين الاسلامية خلال عام 2019 مسيرتها الخيرة و المحافظة على مكانتها المميزة في القطاع التأميني الأردني والتأمين التكافلي الإسلامي في الأردن وخارجه وخدمة الاقتصاد الوطني حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة حوالي 24,334 مليون دينار، أما التعويضات المدفوعة خلال عام 2019 فقد بلغت حوالي 19,210 مليون دينار مقابل حوالي 18,595مليون دينار لعام 2018، فيما بلغت أرباح الشركة المتحققة في نهاية عام 2019 قبل الضريبة حوالي 1,805 مليون دينار مقابل حوالي 1.425 مليون دينار لعام 2018. وكانت حصة المساهمين من الأرباح قبل الضريبة حوالي 1,633 مليون ديناراً مقابل حوالي 1,409 مليون دينار لعام 2018 وبلغت حصة حملة الوثائق من الأرباح 172 ألف دينار مقابل 16 ألف دينار لعام 2018. أما مجموع موجودات الشركة لعام 2019 فقد بلغت حوالي 39,784 مليون دينار مقابل حوالي 40,339 مليون دينار لعام 2018 , في حين بلغت حقوق المساهمين حوالي 19,839 مليون دينار مقابل حوالي 19,904 مليون دينار لعام 2018 بنسبة 132% من رأسمال الشركة. من جانبه اعرب الاستاذ رضا دحبور مدير عام شركة التأمين الإسلامية عن اعتزازه بالنتائج التي حققتها الشركة خلال عام 2019 والاحتفاظ بحصة جيدة من سوق التأمين الأردني والمحافظة على مكانتها من ضمن الشركات الأولى من حيث تحقيق صافي الأرباح وهو مؤشر قوي على استدامة نجاح الشركة وكفاءتها وقوة اعمالها مؤكداً استمرارية التزام الشركة بمعايير ارقى الخدمات التأمينية المرتكزة على الالتزام بمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية مع الاستمرار بتثبيت مفهوم التأمين التعاوني الإسلامي وترسيخ دعائمه حيث حصلت الشركة وللمرة السادسة على التوالي على تصنيف ائتماني عالمي من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف(IIRA) بدرجة(A) للقدرة المالية التكافلية وبمنظور مستقبلي مستقر وقيَّمت الدرجة الائتمانية بمعدل(76-80) ما يثبت كفاية معايير الحماية المتوفرة في الشركة من زيادة في حقوق المساهمين ، كما حققت الشركة نسبة هامش ملاءة لعام 2019 بلغ 294% مقابل270% لعام 2018 علماً بأن النسبة المطلوبة قانونياً هي 150% حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين – إدارة التأمين ، كما لدى الشركة احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر مما يدعم نمو الأعمال وتحسين الربحية وحوكمة شرعية وتوفر فائضاً تأمينياً جيداً يدعم عمل الشركة .