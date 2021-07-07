التأمين الإسلامية تفوز بجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي

عمان-الغد- فازت شركة التأمين الإسلامية بجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في الأردن للعام 2021 من مجلة (World Finance) العالمية التي تصدر من لندن، وذلك ضمن قائمة الجوائز التي أعلنت المجلة عن منحها للمؤسسات والشركات المالية والمصرفية والتأمينية الناجحة في بلدانها والتعريف بها، وذلك في عدد المجلة لشهر تموز الحالي، حيث ان تبعات جائحة كورونا التي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع التأمين ولدت صعوبات مختلفة، إلا أن شركة التأمين الإسلامية استطاعت تجاوز هذه الصعوبات وتميزت في ادائها والمحافظة على حصة سوقية جيدة مع الاستمرار بالمساهمة في تطوير العمل التأميني التكافلي والقدرة على الابتكار في الخدمات التأمينية التكافلية التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة وتتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وبهذه المناسبة قال المدير العام لشركة التأمين الإسلامية رضا دحبور” اننا سعداء بهذه الجائزة التي تأتي تتويجا للجهود المبذولة للحفاظ على ما حققته الشركة من إنجازات في تطبيق إستراتيجيتها بالمحافظة على الريادة والتميز في التأمين التكافلي الإسلامي في الأردن والمساهمة في تثبيت مفهوم التأمين التعاوني الإسلامي وترسيخ دعائمه لحوالي خمسة وعشرين عاماً فهي تعد أول شركة تأمين تكافلي في الأردن تم تأسيسها العام 1996 وتميزت بالنمو المستمر وطرح منتجات تأمينية تكافلية لبت احتياجات السوق التأميني الأردني”.

وأضاف دحبور انه على الرغم من استمرار المنافسة الشديدة في سوق التأمين المحلي إلا أن الشركة حافظت على مكانتها ضمن الشركات الأولى العاملة في قطاع التأمين الأردني لتعطي مؤشرا قويا على استدامة نجاح الشركة وكفاءتها وقوة أعمالها،حيث تمكنت الشركة خلال العام الماضي من تجديد كافة اتفاقيات إعادة التأمين مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية وهو أمر يعطيها ميزة تفضيلية في سوق التأمين المحلي ويقدم دليلا على الثقة التي تتحلى بها الشركة في الأسواق العالمية كما استطاعت أن توسع اتفاقياتها بما يتناسب مع مصلحة حملة الوثائق والمساهمين على حد سواء والاحتفاظ باحتياطيات كافية لمواجهة المخاطر تدعم نمو الأعمال وتحسن من الربحية بالإضافة إلى وجود حوكمة شرعية تشرف على شرعية الاعمال، ووجود نظام حاسوب متطور يلبي جميع متطلبات عمل الشركة وتطورها وسرعة تقديم خدماتها، مؤكدا على استمرارية بذل المزيد من الجهود لتبقى شركة التأمين الإسلامية في الصدارة دائماً في العمل التأميني الإسلامي محلياً وخارجياً.