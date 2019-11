باريس – يأمل الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال انقاذ عنقه من مقصلة الاقالة عن طريق ضمان التأهل الى الدوري التالي لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، وذلك عندما يستقبل إينتراخت فرانكفورت الألماني الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة السادسة.

وحامت الشكوك حول مستقبل إيمري بعد التعادل في اللحظات القاتلة أمام ساوثامبتون في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز السبت، بفضل المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت، الذي سجل هدف الخلاص في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

ويتخبط النادي اللندني في المركز الثامن في الدوري المحلي برصيد 18 نقطة، متأخرا بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر، لذا من الممكن أن يزيل بعض الشكوك التي تساور ادارة النادي بشأن مستقبل مدربه عن طريق حجز بطاقته إلى الدور 32 من المسابقة القارية.

Nuno Espirito Santo has reportedly emerged as the leading candidate to replace Unai Emery as Arsenal manager.

وسيلتحق ارسنال وصيف “يوروبا ليغ” في الموسم الماضي بعد خسارته النهائي امام مواطنه تشيلسي ومتصدر مجموعته السادسة برصيد 10 نقاط بركب الأندية المتأهلة إلى الدور التالي في حال فوزه على وصيفه فرانكفورت (6 نقاط)، أو عدم فوز ستاندار دو لياج البلجيكي الثالث مع 6 نقاط أيضاً على متذيل القاع فيتوريا غيمارايش البرتغالي (نقطة).

وعلى الرغم من الدعم الذي حصل عليه إيمري من المعنيين على النادي اثناء توقف الدوري الانجليزي بسبب الاستحقاقات الدولية للمنتخبات، إلا أن الضغوطات تتزايد على كاهل المدرب الاسباني على خلفية النتائج السيئة اذ لم يحقق سوى إنتصارين في مبارياته الـ 11 الاخيرة، فيما ترجح المصادر أن ينضم إيمري إلى لائحة المدربين الذين خسروا وظيفتهم في الدوري المحلي.

وقال إيمري بعد التعادل المخيب لفريقه امام ساوثامبتون والذي حرم الاخير من فوزه الاول في عقر دار النادي اللندني منذ عام 1997 انه شعر “بخيبة امل واحباط”.

وتابع: “أفهم الجماهير، ولم نكن نستحق اكثر، وخسرنا فرصة كبيرة للتواصل مع مشجعينا”، خاتما “كانت لدينا الفرصة للحصول على الثقة من مباراة اليوم، ولكننا لم نفعل ذلك”.

From a 22-match unbeaten run and reaching the Europa League final, to fans throwing their season tickets away and star players wanting out… just how has it turned so sour for Unai Emery at Arsenal?https://t.co/77R57PWnCk

— MailOnline Sport (@MailSport) November 27, 2019