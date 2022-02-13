“التاكسي الطائر” منتج سياحي جديد في البترا

أبرمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مع أكاديمية النسر الذهبي للطيران اليوم الأحد، اتفاقية لتقديم خدمة التاكسي الطائر في إقليم البترا، من خلال تسيير رحلات طيران عامودي والتحليق بزوار البترا فوق المنطقة المحيطة بالمحمية الأثرية في البترا.

ووقع الاتفاقية في عمان عن السلطة، رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات، وعن الأكاديمية الرئيس التنفيذي اللواء الركن الطيار “م” محمد العمري.

وقال الفرجات إن السلطة تحرص دومًا على تطوير وتنويع الخدمات المقدمة للسياح في البترا، وقد جاءت الاتفاقية استمرارًا للنهج الذي تسير عليه السلطة في هذا المجال، وتعتبر خدمة التاكسي الطائر اضافة نوعية في هذا المجال تجذب الزوار وتطيل مدة إقامتهم وتثري تجاربهم.

وأضاف الفرجات أن الطيران سيكون على أطراف المحمية الأثرية وضمن ارتفاعات آمنة بعيدة عن المسار الرئيسي للزوار مشيراً إلى أن هذه التجربة مستخدمة في العديد من مواقع التراث العالمي.

من جانبه أشار العمري إلى أن أكاديمية النسر الذهبي للطيران بادرت بتوفير خدمات التاكسي الطائر لابناء وزوار الوطن الحبيب و بمعايير عالمية مستخدمة طائرات حديثة ستضع هذه الخدمة وهذه الخبرة الفريدة من نوعها لمن يرغب بالاستمتاع بمعجزة البتراء من البعد الثالث.

ووفقا للاتفاقية المبرمة، فإن تقديم خدمات التاكسي الطائر مقرونة بحصول الزائر على تذكرة دخول للموقع الأثري في البترا، وتسير وفق مسارات وارتفاعات حددتها السلطة تراعي خصوصية الموقع الأثري، كما أنها ستكون خلال فترة النهار فقط.

وتوفر الأكاديمية رحلات حسب الطلب من عمان والعقبة إلى البترا وقد ناقش الطرفان إمكانية تسيير خط منتظم لخدمة سياحة رجال الأعمال والرحلات الخاصة في القريب العاجل.