“التايكواندو” يباشر الاستعداد لخوض منافسات “الفجيرة” غدا

ايمن وجيه الخطيب



عمان – يستعد المنتخب الوطني للتايكواندو لخوض منافسات بطولة الفجيرة الدولية العاشرة (عيار نجمتين) التي ستنطلق يوم غد في صالة زايد الرياضية بالفجيرة.

وتتضمن الاستعدادات تدريبات خفيفة للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبي المنتخب الوطني.

ويشارك في البطولة صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، وفهد عمار (وزن تحت 87 كغم) وأنس الصادق (وزن فوق 87 كغم) وليث الرواشدة (وزن تحت 54 كغم)، ولؤي حميدان (وزن تحت 58 كغم) وآية حسين (وزن تحت 49 كغم).

وكان المنتخب الوطني قد نال المركز الأول في فئة الرجال ببطولة كأس العرب (عيار نجمة) أول من أمس الخميس، حيث حصد لاعبوه 6 ميداليات ملونة، وحصل على الميداليات الذهبية أنس الصادق وزيد الحلواني وفهد عمار، فيما ظفر بالميدالتين الفضيتين جوليانا الصادق وليث الرواشدة، وأحرز الميدالية البرونزية لؤي حميدان.

وصرح المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ”الغد”: “تعد مشاركتنا في البطولات من عيار النجمة كبطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية عيار نجمتين، محطات تحضيرية للمنتخب الوطني للتايكواندو، أحرزنا المركز الأول لفئة الرجال في بطولة كأس العرب يوم الخميس، ولم نضغط على بعض اللاعبين، وارتأينا إراحتهم في المباريات النهائية والاكتفاء بالميدالية الفضية كما حدث مع جوليانا الصادق، وقمنا بإراحة صالح الشرباتي، وركزنا على مشاركة لاعبين آخرين في البطولة، من أجل تعزيز رصيدهم في التصنيفين العالمي والأولمبي”.

وأضاف: “خاض لاعبو المنتخب الوطني تدريبات خفيفة استعدادا لبطولة الفجيرة الدولية، ونسعى لمشاركة كافة اللاعبين في البطولة، كما نهدف الحفاظ على لاعبي المنتخب الوطني وعدم تعرضهم لإصابات، استعدادا للوصول إلى أولمبياد باريس 2024، بأكبر عدد من اللاعبين، ينتظرنا مشوار طويل العام الحالي”.

من جهة أخرى انطلقت يوم أمس دورة المدربين (مستجدين، ترقية، إنعاش) والتي تستمر حتى 18 الحالي، وتقام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وسيكون تسجيل المشاركين الدورة على نظام GMS وحسب تعليمات وشروط المستجدين.