التايكواندو يبحث عن الميداليات في ختام مونديال “الناشئين”

أيمن وجيه الخطيب



عمان- يختتم المنتخب الوطني للناشئين والناشئات مشاركته اليوم في بطولة العالم للناشئين والناشئات في العاصمة البلغارية صوفيا.

ويمثل الأردن في اليوم الختامي 4 لاعبين، حيث تلعب سارة القرعان (وزن تحت 67 كغم) مع سامال بيركيزي (كازاخستان)، وشهد عريقات (وزن فوق 68 كغم) مع سوجي ديونج (كوريا الجنوبية) وعمران العطاري (وزن تحت 73 كغم) مع محمد علي (مصر).

ولم يحالف الحظ لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني خلال منافسات يوم أمس في تحقيق أي ميدالية ملونة، وكان عدد من اللاعبين قد وصلوا للعب على الميدالية البرونزية وحققوا الفوز في نزالاتهم الأولى.

وفازت جود الصقور (وزن تحت 59 كغم) على غابريل بيالولو (كندا) 2-1، وخسرت أمام ساسيببهات سوكاناكونت (نايلند) 0-2.

ووفقا للنتائج الفنية أمس (اليوم الخامس)، خسر مجد العزايزي (وزن تحت 78 كغم) في مباراته الأولى أمام مطفر سادريدينوف (أوزبكستان) 1-2، وفازت آية المحمود (وزن تحت 63) كغم على غيلما هاجيلبيرغ (فنلندا) 2-1، وعلى ليلى بلاسير (بريطانيا) 2-1، على غانزوريغ انكيشميك (منغوليا) وخسرت على الميدالية البرونزية أمام ألا ميريك (صربيا) 1-2، وفاز محمد العداربة (وزن تحت 73 كغم) على اريان هودا (الهند) 2-0، وخسر أمام جايلين لولان (هايتي).

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني للناشئين والناشئات يشارك للمرة الأولى في البطولة من أجل اكتساب خبرات، والاطلاع على المستويات الفنية للاعبين العالميين، وعلى نظام التحكيم الجديد، وكان المنتخب الوطني للأشبال والزهرات قد شارك في بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة البلغارية صوفيا قبل بطولة العالم للناشئين والناشئات.