“التايكواندو” يختار 3 لاعبين للتصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد

خالد المنيزل

عمان – اختار اتحاد التايكواندو رسميا 3 لاعبين هم: زيد الحلواني “وزن تحت 58 كغم”، صالح الشرباتي “وزن تحت 80 كغم”، جوليانا الصادق “وزن تحت 67 كغم”، لتمثيل المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، التي ستقام في قاعة فندق كمبنسكي بعمان، خلال الفترة من الفترة من 21 إلى 23 أيار (مايو) المقبل.

ويشارك في التصفيات 120 لاعبا ولاعبة، في ثمانية أوزان أولمبية معتمدة، موزعة بالتساوي على الجنسين، حيث سيتأهل للنهائيات 16 لاعبا ولاعبة في الأوزان الثمانية، وهم اللاعبات واللاعبون الحائزون على المركزين الأول والثاني في كل وزن، ويمثل الأردن فيها لاعبان ولاعبتان، وسيتم اختيار لاعبة اخرى الى جانب جوليانا الصادق قبل 15 نيسان (ابريل) الحالي. وذكر الناطق الاعلامي لاتحاد اللعبة فيصل العبداللات، ان اختيار اللاعبين الثلاثة جاء نظرا لتطور مستواهم الفني بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولنجاحهم في تحقيق نتائج ايجابية في بطولة صوفيا الدولية ونيلهم الميداليات الذهبية في أوزانهم، وكذلك لارتقاء مستوياتهم خلال النزالات مع منتخبات روسيا وتونس وجورجيا التي أقيمت في عمان مؤخرا، ولخبرتهم الكبيرة في اللعبة.

الى ذلك، يقيم المنتخب الوطني معسكرا تدريبيا خارجيا في تركيا لمدة اسبوعين، خلال الفترة من 15-30 نيسان (ابريل) الحالي، وسيكون آخر الاستعدادات للمنتخب قبل خوض التصفيات.

لقاء ودي

يقام اليوم لقاء ودي آخر بين نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو ونجوم المنتخب الروسي المتواجدين في عمان، وسيقام اللقاء قاعة فندق كمبنسكي بعمان، ويشارك فيه كافة نجوم المنتخب الوطني وهم: محمود الطرايرة ولؤي حميدان “وزن 54 كغم”، زيد الحلواني “وزن 58 كغم”، زيد مصطفى “وزن تحت 68 كغم”، فهد عمار “وزن 74 كغم”، صالح الشرباتي “وزن تحت 80 كغم”، أنس الصادق “وزن فوق 80 كغم”، أنوار الزيود “وزن تحت 49 كغم”، ملك حياصات “وزن تحت 57 كغم”، نتالي الحميدي “وزن 62 كغم”، جوليانا الصادق “وزن تحت 67 كغم”، وراما أبو الرب وزن فوق 67 كغم.

وسيكون اللقاء تجربة ثانية للكوادر الأردنية التنظيمية وبقية اللجان في نفس صالة الفندق التي اعتمدها الاتحادان الدولي والاسيوي لاقامة نزالات البطولة، وسيتم خلال التصفية تجربة البروتوكول الصحي من أجل ان تكون كافة الكوادر قد طبقت التدريب عمليا قبيل التصفيات.

تحسن الشرباتي دوليا

شهد التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي للتايكواندو، لشهر نيسان الحالي تقدم لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي مركزاً واحدا ليصبح بالمركز 11 بـرصيد 255.22 نقطة في وزن تحت 80 كغم، وتراجع أنس الصادق مركزاً واحدا ليصبح بالمركز 39 بـرصيد 104.42 نقطة ضمن الوزن ذاته.

وصعد زيد الحلواني ثلاثة مراكز ليحتل المركز 39 بـرصيد 109.28 نقطة في وزن 58 كغم، فيما حافظت جوليانا الصادق على مركزها العاشر بـرصيد 260.48 نقطة في وزن تحت 67 كغم.

وحافظ حمزة قطان على المركز 20 برصيد 176.10 نقطة في وزن فوق 80 كغم، وجاءت هذه التغييرات للاعبي المنتخبات الوطنية بعد اعتماد نتائج بطولة صوفيا الدولية المفتوحة، المصنفة من عيار النجمة الواحدة والتي جرت الشهر الماضي في بلغاريا، حيث أحرز المنتخب في البطولة ثلاث ميداليات ذهبية عن طريق الشرباتي والحلواني وجوليانا الصادق ونال كل منهم 10 نقاط اضافية على رصيده، وثلاث فضيات عبر زيد مصطفى ومحمود الطرايرة وانوار الزيود وبرونزية واحدة عن طريق انس الصادق.

المنافسات في كمبنسكي

اعتمد الاتحاد الآسيوي للتايكواندو، قاعة فندق كمبنسكي بعمان، لاستضافة منافسات التصفيات الآسيوية التي تقام في الأردن خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وجاء اعتماد القاعة، بناء على تنسيب الاتحاد الأردني للتايكواندو، الذي اختار هذا المكان، لضمان تطبيق البروتوكول الصحي المشدد، للحفاظ على سلامة المشاركين في هذه التصفيات.

وأشار أمين سر اتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، إلى أن الاتحاد الآسيوي أعلن موافقته على إقامة التصفيات في قاعة فندق كمبنسكي، بعد تزويده بكامل التفاصيل عن المكان، حيث ستقيم جميع الوفود في الفندق، مع تخصيص القاعة للتدريبات واقامة المباريات، وفق شروط صحية مشددة لحماية اركان اللعبة من فيروس كورونا.