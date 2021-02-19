“التايكواندو” يدخل معسكرا تدريبيا مشتركا مع تونس استعدادا لبطولة صوفيا الدولية

خالد منيزل

عمان- يدخل المنتخب الوطني للتايكواندو، صباح اليوم، معسكرا تدريبيا مشتركا مع المنتخب التونسي، الذي من المتوقع أن يكون قد وصل إلى عمان أمس، ويستمر المعسكر حتى الخامس من آذار (مارس) المقبل، ويأتي استعدادا للمشاركة في بطولة صوفيا الدولية التي ستقام خلال الفترة 5-8 آذار (مارس) المقبل.

وحسب الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، فإن اتحاد اللعبة أجرى تعديلا على خطة إعداد المنتخب؛ حيث تم تأجيل معسكر تركيا إلى ما بعد المشاركة في بطولة صوفيا، بعد أن وافق المنتخب التونسي الحضور إلى عمان.

ويضم وفد المنتخب التونسي للتايكواندو، 7 لاعبين ومدربا، أبرزهم لاعبو المنتخب التونسي الذين تأهلوا إلى أولمبياد طوكيو 2021 عن قارة أفريقيا وهم: فراس الفطوسي وسيف الطرابلسي واللاعبة الأولمبية شيما التومي، إلى جانب اللاعبين محمد زياد ومحمد الجندوبي وفارس البوجمعي ومحمد الجبيب، والمدرب الروسي كوربان باغدوف.

وأبدى المدير الفني لمنتخب التايكواندو فارس العساف، ارتياحه الكبير لحضور المنتخب التونسي المتطور، الذي يضم 3 لاعبين تأهلوا للأولمبياد، مبينا أن الفائدة ستكون كبيرة جدا للاعبي المنتخب الوطني الأولمبي، الذين سيخوضون نزالات ودية وتدريبية خلال المعسكر التدريبي، قبيل الانطلاق إلى بطولة صوفيا الدولية، التي سيتم احتساب نقاطها ضمن التصنيف الجديد للاعبي التايكواندو العالميين.

وأضاف العساف أن المشاركة في بطولة صوفيا، ستمنح اللاعبين مزيدا من الثقة، خاصة أنهم سيواجهون عددا كبيرا من اللاعبين العالميين، المتأهلين لأولمبياد طوكيو، إلى جانب عدد كبير من اللاعبات واللاعبين الأوروبيين من بريطانيا وتركيا وبلغاريا، الذين يستعدون للمشاركة في التصفيات الأوروبية المقرر إقامتها خلال أيار (مايو) المقبل.

وتعد البطولة الأولى عالميا منذ عام تقريبا، منذ انتشار وباء كورونا، وسيطبق فيها الاتحاد الدولي معايير صحية خاصة، من أجل العودة لاحقا إلى إقامة البطولات والمنافسات الدولية العالمية، وأبرزها التصفيات الآسيوية والأوروبية وبطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم.

وأضاف العساف أن المشاركة في البطولة ستمنح الجهاز الفني والتدريبي فرصة للاطلاع على المستويات الفنية لعدد من لاعبي قارة آسيا وأبرزهم المنتخب الإيراني الذي يشارك بكامل نجومه، الأمر الذي سيجعل اختيار اللاعبين للتصفيات الآسيوية واضحا، خاصة وأن المنتخب بحاجة إلى لاعبة إضافة إلى جوليانا الصادق ولاعب آخر إلى جانب صالح الشرباتي.

ويشارك في بطولة صوفيا لاعبون كبار من بريطانيا وتركيا ومصر وكرواتيا وصربيا، وتعد البطولة المحطة الأهم لعدد كبير من اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو، وتشكل فرصة لبقية لاعبي آسيا للاستعداد النهائي للتصفيات الآسيوية التي ستقام في عمان خلال الفترة من 14 إلى 16 أيار (مايو) المقبل.

ومن المنتظر أن يختار الجهازان الفني والتدريبي للمنتخبات الوطنية للتايكواندو، عددا من اللاعبات واللاعبين المميزين للمشاركة في بطولة صوفيا أبرزهم: فهد عمار ولؤي حميدان ونتالي الحميدي، من أجل منحهم فرصة للوقوف على جاهزيتهم لبطولة آسيا المقبلة في لبنان، إلى جانب 8 لاعبات ولاعبين نالوا ألقاب أوزانهم في تصفية المنتخب الأولمبي وهم : زيد الحلواني لوزن 58 كغم، زيد مصطفى لوزن تحت 68 كغم، صالح الشرباتي لوزن تحت 80 كغم، أنس الصادق لوزن فوق 80 كغم، أنور الزيود لوزن تحت 49 كغم، ملك حياصات لوزن تحت 57 كغم، جوليانا الصادق لوزن تحت 67 كغم، وراما أبو الرب لوزن فوق 67 كغم.

كما ويشارك في المعسكر التدريبي مع المنتخب التونسي لاعبو المنتخبات الوطنية للجنسين الذين يستعدون للمشاركة في للبطولة الآسيوية المقرر إقامتها في لبنان خلال أيار (مايو) المقبل، وأبرزهم: ورد عثمان لوزن 63 كغم، رؤى مسامح لوزن 46 كغم، عنود مكناي لوزن 49 كغم، يارا ياسين لوزن 52 كغم، حلا ملكاوي لوزن 57 كغم، جوليان الصادق لوزن 67 كغم.