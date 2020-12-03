“التايكواندو” يستضيف اليونان وتونس والنرويج في معسكرات مشتركة

خالد المنيزل

عمان – تواصل المنتخبات الوطنية للتايكواندو تدريباتها، خلال المعسكر المغلق الذي تقيمه في أحد فنادق عمان، بقيادة المدير الفني فارس العساف ومساعده نبيل طلال، للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، المقرر إقامتها في عمان خلال الفترة من 26-28 آذار (مارس) المقبل.

ويشتمل المعسكر الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، على تدريبات صباحية ومسائية، تتضمن مهارات مركبة في فنون اللعبة، وأوضاعا مختلفة في الهجوم والدفاع، وكيفية الوصول الى وجه المنافس بأسرع وقت ممكن، إضافة الى نزالات بين اللاعبين يتم خلالها تطبيق العمليات الهجومية والدفاعية المتطورة، وتدريبات الى جانب تدريبات لرفع اللياقة البدنية وتدريبات القوة باستخدام الأدوات. ويشارك في معسكر المنتخب الوطني للتايكواندو عدد من اللاعبين واللاعبات، والذين تم اختيارهم حسب اوزانهم وهم: لؤي حميدان وزن 54 كغم، زيد حلواني لوزن 58 كغم، ورد عثمان لوزن 63 كغم، زيد مصطفى لوزن 68 كغم، فهد عمار لوزن 74 كغم، صالح شرباتي لوزن 80 كغم، أنس الصادق لوزن 87 كغم.

ويمثل منتخب النساء اللاعبات: أنوار الزيود ورؤى مسامح لوزن 46 كغم، عنود مكناي لوزن 49 كغم، يارا ياسين لوزن 52 كغم، حلا ملكاوي لوزن 57 كغم، نتالي الحميدي لوزن 62 كغم، جوليانا الصادق وجوليان الصادق لوزن 67 كغم.

موعد نهائي

وحسب الناطق الاعلامي لاتحاد اللعبة فيصل العبداللات، فان المنتخب سيخضع لبرنامج مكثف خلال المرحلة المقبلة، للوصول الى الجاهزية الكاملة، حيث اشارت تقارير الاتحاد الآسيوي، إلى ان موعد التصفيات في عمان سيكون نهائيا، وانه تم ابلاغ كل الدول الآسيوية التي ترغب بدخول التصفيات بإعداد لاعبيها ولاعباتها لهذه التصفيات في الموعد المحدد، وانه تم إبلاغ الاتحاد الدولي كذلك من اجل اعتماد الحكام الذين سيديرون التصفيات والذين يتم اختيارهم من قبل لجنة الحكام الدولية.

وصول اليونان وتونس

وحسب الناطق الاعلامي فيصل العبداللات فان منتخبات اليونان والنرويج وتونس بدأت بالتوافد إلى عمان لدخول معسكر مشترك مع المنتخب الوطني، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وكان اللاعبان النرويجيان ريتشارد اوريرمان وميلوس بيليبوفيتش، وصلا الى عمان بانتظار وصول بقية الوفد يوم الخميس المقبل، فيما وصل أمس المنتخب اليوناني الذي يضم ستة لاعبين، والمنتخب التونسي الذي يضم عددا من اللاعبين ابرزهم : فراس كاتوسي ومحمد خليل واللاعبة شيماء التومي الذين تأهلوا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو 2021.

وستخضع المنتخبات للحجر الفندقي لمدة اسبوع، إضافة إلى إجراء فحوصات كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية قبل الانخراط في المعسكر الذي يتخلله تدريبات مشتركة ونزالات مع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني.

ويشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لاولمبياد طوكيو، 120 لاعبا ولاعبة، بمعدل 16 لاعبا ولاعبة في كل وزن من الأوزان الرسمية، ويتأهل من خلال التصفيات 16 لاعبا آسيويا للنهائيات، وهم اللاعبون الحائزون على المركزين الأول والثاني في كل وزن من الأوزان الثمانية المعتمدة.