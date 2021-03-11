“التايكواندو” يستضيف منتخبات روسيا والمغرب وتونس في معسكر مشترك

خالد المنيزل

عمان- يخضع نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو للحجر الاحترازي في أحد فنادق العاصمة عمان، بعد أن عادوا من تركيا قبل يومين، بانتظار إجراء فحص آخر لأفراد المنتخب كافة غدا.

وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، إن أفراد المنتخب كافة يتمتعون بصحة جيدة ولا يوجد أي أعراض جانبية، مبينا أن التدريبات ستعود بشكل طبيعي بعد إجراء فحص كورونا.

وبين العبداللات أن خطة إعداد المنتخب الوطني ستتواصل من دون توقف، حتى موعد التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، التي ستقام في الأردن خلال الفترة من 14 إلى 16 أيار (مايو) المقبل، ويشارك فيها 120 لاعبا ولاعبة، في ثمانية أوزان أولمبية معتمدة، موزعة بالتساوي على الجنسين، حيث سيتأهل للنهائيات 16 لاعبا ولاعبة في الأوزان الثمانية، وهم اللاعبون واللاعبات الحائزون على المركزين الأول والثاني في كل وزن.

دعوة منتخبات روسيا والمغرب وتونس

ينتظر اتحاد التايكواندو القرارات المتعلقة بالبروتوكلات الصحية الصادرة عن اللجنة الأولمبية ولجنة الأوبئة، وذلك من أجل تحديد مواعيد وصول منتخبات روسيا والمغرب وتونس، إلى عمان بدعوة من الاتحاد الأردني، لإقامة معسكرات تدريبية مشتركة مع المنتخب الوطني استعدادا للتصفيات الآسيوية.

ومن جانبه، بين المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، أن المنتخب يخضح حاليا لتدريبات فردية خفيفة داخل الفندق، من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية اعتبارا من بعد غد.

وأضاف أن منتخبات روسيا والمغرب وتونس ستصل تباعا إلى عمان اعتبارا من يوم 20 آذار (مارس) الحالي، وستتخلل التدريبات نزالات ودية ولقاءات جماعية بين لاعبي المنتخبات الوطنية كافة، وحسب المعلومات الواردة، فإن المنتخبات كافة تستعد لأولمبياد طوكيو بعد انتهاء التصفيات الأفريقية ودول روسيا.

الشرباتي والطرايرة بخير

وأكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، أن اللاعبين صالح الشرباتي ومحمود الطرايرة يتمتعان بصحة جيدة ولا يعانيان من أي أعراض جانبية، وإنما تم إبقاؤهما في تركيا ضمن الحجر الصحي المتبع من قبل السلطات التركية، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا.

ووفقاً للبروتوكول الصحي المتبع لدى السلطات التركية، فسيتم إجراء فحص كورونا لهما خلال الأسبوع المقبل، وفي حالة كان الفحص سلبيا ستكون عودتهما إلى عمان بعد أسبوع، أما اذا كان الفحص إيجابيا فسيتم بقاؤهما هناك لثلاثة أيام أخرى لإجراء الفحص مرة أخرى.

وأكد العبداللات أنه أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع اللاعبين والمعالج لؤي مرايات، وبين أن أمورهم تسير بصورة طبيعية جدا.

يذكر أن اللاعبين الشرباتي والطرايرة قد خضعا لفحص كورونا في مطار تركيا، بعد العودة من بلغاريا وكانت نتيجة فحصهما إيجابية.

يذكر أن المنتخب الوطني للتايكواندو، قد نال لقب بطولة صوفيا الدولية التي أقيمت الأسبوع الماضي، حيث نال نجوم المنتخب الوطني 3 ذهبيات عن طريق صالح الشرباتي بوزن تحت 80 كغم، وزيد الحلواني بوزن تحت 58 كغم، وجوليانا الصادق بوزن تحت 67 كغم، بينما نال 3 فضيات بواسطة زيد مصطفى بوزن تحت 68 كغم، ومحمود الطرايرة بوزن تحت 54 كغم، وأنوار الزيود بوزن تحت 49 كغم، بينما نال البرونزية اللاعب أنس الصادق.

بينما لم يحالف الحظ بقية اللاعبين وهم: لؤي حميدان بوزن 54 كغم، فهد عمار بوزن 74 كغم، وملك حياصات بوزن 55 كغم، ونتالي الحميدي بوزن 62 كغم، وراما أبوالرب بوزن فوق 67 كغم.