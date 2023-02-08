“التايكواندو” يستقبل لبنان في المعسكر المشترك ويدرس خيار المشاركة ببطولة مصر

أيمن وجيه الخطيب



عمان – انضم المنتخب اللبناني للتايكواندو، إلى قائمة المنتخبات التي ستدخل في معسكر مشترك مع المنتخب الوطني، اعتبارا من يوم غد الجمعة، في صالة جبل عمان.

ويشارك منتخبا بولندا وتشيلي في المعسكر المشترك مع المنتخب الوطني، قبل أن يعلن منتخب لبنان رغبته بالمشاركة في هذا المعسكر، بهدف الحصول على الفائدة من خلال الاحتكاك مع لاعبين مميزين.

ويأتي هذا المعسكر (على نفقة المنتخبات) استعدادا لبطولة الحسن الدولية التاسعة للقتال والبومسي (عيار نجمة) التي ستنطلق يوم 24 الشهر الحالي، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب. وتباعا ستقوم المنتخبات المشاركة ببطولة الحسن الدولية إقامة معسكرات استعدادا للبطولة.

وسجل للمشاركة في بطولة الحسن الدولية للبومسي حتى الآن، 24 لاعبا من دول قبرص وسورية ومصر والأردن (المنظم)، فيما سجل للآن في بطولة الحسين الدولية للقتال 237 لاعبا من دول فلسطين وقبرص ولوكسمبورغ ولبنان وسورية وتشيلي وبولندا ومصر وأوكرانيا. والأردن (المنظم) وفيما يتعلق ببطولة الأمل للاجئين التي سيشارك فيها رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشونغ وون تشو، التي ستقام على هامش بطولة الحسن، بالتعاون مع الاتحاد الأردني والمؤسسة الإنسانية، طرأ على البطولة تعديلات جديدة حيث سيشارك فيها اتحادات رياضية محلية ودولية للمرة الأولى، لتشكل مهرجانا رياضيا كبيرا، دعما للاجئين في مخيمات الأزرق والزعتري، وطلب الاتحاد الدولي للسلة المشاركة في هذا المهرجان، حيث لاقت فكرة دعم اللاجئين استحسانا كبيرا لدى اتحاد السلة الدولي.

من جهة أخرى تنطلق يوم السبت المقبل بطولة مصر الدولية السابعة (عيار نجمة) وتستمر حتى 15 الشهر الحالي، بمشاركة 864 لاعبا وسجل من الأردن للمشاركة في البطولة وفقا لموقع الاتحاد الدولي من المنتخب الوطني الأردني أنس الصادق ولؤي احميدان، ولم يحسم اتحاد اللعبة مشاركتهم في البطولة حتى الآن.

وقال أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات: “قمنا بتسجيل اللاعبين أنس الصادق ولؤي إحميدان للمشاركة في بطولة مصر الدولية السابعة، وننتظر ما يراه الجهاز التدريبي، لتحديد مشاركتهم من عدمها، خصوصا وأن المنتخبات الوطنية ستباشر معسكرها التدريبي المشترك مع 3 دول هي تشيلي وبولندا ولبنان في المعسكر الذي سيعود بالفائدة على المشاركين، استعدادا لبطولة الحسن الدولية وبطولة العالم في أذربيجان وفي سلسلة الجائزة الكبرى”.