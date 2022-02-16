“التايكواندو” يشارك بكأس الرئيس.. والحلواني مرشح للمركز الثالث عالميا

عمان-_- أكد اتحاد التايكواندو، مشاركته في بطولتي كأس الرئيس والفجر الدوليتين اللتين تقامان في إيران، اعتبارا من يوم السادس من الشهر المقبل.

وحسم الاتحاد مشاركته في هذه البطولة القوية التي تحظى بمشاركة عالمية كبيرة، كونها تقام بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وتلعب دورا مهما في التصنيف العالمي للاعبين، بحثا عن مراكز متقدمة.

ويسعى نجوم المنتخب الوطني لتحقيق نتائج جيدة في هاتين البطولتين، لحصد المزيد من النقاط التي تساعدهم في التقدم على لائحة التصنيف، وبالتالي البحث عن التأهل بأكبر عدد ممكن من اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024.

وينتظر أن يعلن اتحاد التايكواندو قريبا، تشكيلة الوفد المغادر إلى بطولتي كأس الرئيس والفجر، بانتظار استكمال الفريق لتدريباته التي تجري بشكل مكثف بإشراف المدير الفني فارس العساف، الذي يعتبر صانع النجوم وملهمهم للصعود إلى منصات التتويج في جميع البطولات العالمية والأولمبية التي يشارك فيها الأردن.

وأكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، في رده على استفسارات “الغد”، أن المنتخب الوطني سيشارك في بطولتي كأس الرئيس والفجر، بحثا عن مواصلة الإنجازات وتحقيق الألقاب والميداليات وحصد النقاط، وهو ما اعتادت عليه “التايكواندو الأردنية”.

وأضاف: المنتخب يواصل تدريباته في عمان، بانتظار تسمية الوفد المغادر إلى إيران قريبا، مؤكدا جاهزية اللاعبين لمواصلة حصد الإنجازات.

وبين العبداللات أن اتحاد التايكواندو حريص على توفير متطلبات المنتخبات الوطنية كافة، للمحافظة على وهج التايكواندو الأردنية الحريصة على حصد الميداليات في مختلف البطولات الخارجية، مؤكدا أن الاتحاد لن يدخر جهدا لدعم اللاعبين بحثا عن الإنجازات.

الحلواني مرشح للمركز الثالث عالميا

بات نجم المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني، مرشحا لاقتحام قائمة الستة الأوائل عالميا، بعد النقاط الوفيرة التي حصدها خلال مشاركاته الأخيرة في بطولتي كأس العرب والفجيرة.

ونجح الحلواني في البطولتين الأخيرتين في حصد 40 نقطة، ما رفع من ترتيبه على لائحة التصنيف العالمية، وبالتالي بات مرشحا في التصنيف الذي سيصدر بعد حوالي أسبوعين، للتقدم إلى المركز الثالث عالميا.

ووفق تعليمات الاتحاد الدولي للتايكواندو، فإن التصنيف العالمي يختلف عن التصنيف الأولمبي الذي يكفل للمراكز الستة الأولى المشاركة في الأولمبياد، علما بأن لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي ولاعبة المنتخب الوزطني جوليانا الصادق، اقتحما قائمة الستة الأوائل عالميا في التصنيف الأولمبي، ما يعني مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024، في حال حافظا على مركزيها في الفترة المقبلة.

يشار إلى أن لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي، سبق وأن اقتحم قائمة الستة الأوائل في العالم، وما يزال محافظا عليها حتى الآن، بانتظار انضمام الحلواني.