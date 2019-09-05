“التايكواندو” يشارك في بطولة لبنان الدولية

عمان –الغد – يتوجه وفد المنتخب الوطني للتايكواندو الى بيروت اليوم، للمشاركة في بطولة لبنان الدولية التي ستقام خلال الفترة من 6-8 أيلول (سبتمبر) الحالي في مجمع نهاد نوفل بذوق مكايل.

ويشارك في البطولة المصنفة من عيار النجمة الواحدة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 24 دولة هي: الأردن، إيطاليا، البحرين، ساحل العاج، سورية، سويسرا، العراق، فلسطين، قطر، كازاخستان، مصر، أميركا، اليونان، تركيا، غانا، إيران، السعودية، الكويت، عُمان، صربيا، فنزويلا، طاجكستان، لبنان.

ويضم الوفد، المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف واللاعبين: جوليانا الصادق وحمزة قطان وزيد مصطفى وزيد الحلواني وبانا ضراغمة وسهام الحمود.

وذكر المدير الفني للمنتخب فارس العساف أن الهدف من مشاركة اللاعبين الحلواني وضراغمة والحمود، تحسين رصيدهم النقطي، بينما تأتي مشاركة اللاعبين جوليانا الصادق وحمزة قطان وزيد مصطفى، ضمن التحضيرات للظهور في الجولة الثانية من بطولة الجائزة الكبرى “جراند بري” المصنفة من عيار 4 نجوم، وتقام في مدينة تشيبا اليابانية خلال الفترة من 12-16 أيلول (سبتمبر) الحالي، حيث يمثل الأردن فيها ستة لاعبين هم: أحمد أبو غوش وجوليانا الصادق وصالح الشرباتي وحمزة قطان وأنس الصادق وزيد مصطفي.

وتحدث هذه المشاركة الكبيرة للمرة الأولى في هذه البطولة التي تشترط تصنيفا معينا للاعبين، حيث كان الحد الأقصى للمشاركة أربعة لاعبين فقط.

وتعد بطولة الجائزة الكبرى إحدى أهم البطولات في العالم، وتتكون من أربع جولات، حيث أقيمت الجولة الأولى في مدينة روما الإيطالية، فيما تقام الجولات الثلاث المتبقية في مدن تشيبا اليابانية وصوفيا البلغارية وموسكو الروسية، ويمنح الفائز بالميدالية الذهبية 40 نقطة والفضية 24 نقطة والبرونزية 4,14 نقطة، وتلعب بطولة الجائزة الكبرى للعام الحالي دورا كبيرا في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بفضل النقاط التصنيفية الكبيرة التي تمنحها للفائزين.