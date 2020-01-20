التايكواندو يشارك في بطولتي الفجيرة العربية و الدولية المصنفة جي 2

عمان – الغد – أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية أمس الأحد عن استضافته للبطولة العربية المفتوحة للتايكواندو إلى جانب البطولة الدولية والمصنفة من عيار النجمتين G2 في نسختها الثامنة للتايكواندو بإشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو وذلك خلال الفترة من ٢٨ كانون الثاني ( يناير) الحالي يناير إلى 2 شباط (فبراير) المقبل في مجمع زايد الرياضي، وجاء الإعلان عن التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر نادي الفجيرة للفنون القتالية.

ويكثف المنتخب الوطني للتايكواندو تحضيراته للمشاركة في البطولتين ويمثل المنتخب الوطني في البطولة اللاعبون واللاعبات التالية أسمائهم : لؤي احميدان لوزن 54 كغم، زيد الحلواني لوزن تحت 58 كغم، محمد عثمان لوزن 63 كغم، زيد مصطفى لوزن تحت 68 كغم، فهد الصبيحي لوزن تحت 74 كغم، صالح الشرباتي لوزن تحت 80 كغم، أنس الصادق لوزن تحت 87 كغم، حمزة قطان لوزن فوق 87 كغم. واللاعبات : أنوار الزيود لوزن تحت 46 كغم، بانا ضراغمة لوزن تحت 49 كغم، يارا محمد لوزن تحت 53 كغم، حلا تيسير لوزن تحت 57 كغم، نتالي الحميدي لوزن تحت 62 كغم، جوانا الصادق لوزن تحت 67 كغم، رهف كمال لوزن 73 كغم، عائشة السدة لوزن فوق 73 كغم.

وتستقطب عدد كبير من اللاعبين من مختلف دول العالم، وأشار الزيودي إلى أنه يتوقع مشاركة قياسية في البطولتين ويتمثل ذلك بمشاركة ٤٠ دولة في بطولة الفجيرة الدولية فضلاً عن 600 لاعب يمثلون 14 دولة عربية أعلنوا مشاركتهم في البطولة العربية مما يعكس ذلك مدى أهمية البطولتين ومستوى التنافس فيهما