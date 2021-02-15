التايكواندو” يشارك في “صوفيا” ويؤجل معسكر تركيا

عمان – الغد – قرر اتحاد التايكواندو المشاركة ببطولة صوفيا الدولية التي تنطلق يوم 5 آذار (مارس) المقبل، وتشارك فيها منتخبات بريطانيا وتركيا وايران ومصر وكرواتيا وصربيا.

وتأتي المشاركة في البطولة استعدادا للتصفيات الآسيوية الأولمبية التي ستقام في الأردن خلال الفترة من 14 إلى 16 أيار (مايو) المقبل، ويشارك فيها 120 لاعبا ولاعبة، في ثمانية أوزان أولمبية معتمدة، موزعة بالتساوي على الجنسين، حيث سيتأهل للنهائيات 16 لاعبا ولاعبة في الأوزان الثمانية، وهم اللاعبون واللاعبات الحائزون على المركزين الأول والثاني في كل وزن.

وأشار الناطق الاعلامي لاتحاد اللعبة فيصل العبداللات، إلى تعديل خطة إعداد المنتخب، بحيث تتم المشاركة في بطولة صوفيا أولا، ومن ثم العودة من بلغاريا الى تركيا لإقامة معسكر تدريبي لمدة شهر تقريبا في مدينة أنطاليا، مؤكدا حرص اتحاد اللعبة على توفير كافة متطلبات المنتخبات الوطنية، بحثا عن مزيد من الإنجازات على مختلف الصعد.

ويشارك في البطولة والمعسكر اللاعبين واللاعبات أصحاب القاب اوزان تصفية المنتخب الأولمبي الى جانب عدد من اللاعبين واللاعبات المميزين وابرزهم: زيد الحلواني لوزن 58 كغم، زيد مصطفى لوزن تحت 68 كغم، صالح الشرباتي لوزن تحت 80 كغم، أنس الصادق لوزن فوق 80 كغم، أنور الزيود لوزن تحت 49 كغم، ملك حياصات لوزن تحت 57 كغم، جوليانا الصادق لوزن تحت 67 كغم، وراما أبو الرب لوزن فوق 67 كغم.

وحسب المدير الفني للمنتخب الوطني فارس العساف فإن اللاعبين واللاعبات جاهزون بدنيا وفنيا لبطولة صوفيا، التي تعتبر محطة مهمة للوقوف لاختيار اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون الأردن في التصفيات الآسيوية، خاصة وان البطولة تعتبر قوية جدا وبمستوى بطولة عالم.

يذكر ان المنتخب الوطني للتايكواندو يتدرب يوميا في مركز جبل عمان، بقيادة المدربين فارس العساف ومحمد العبادي، ويتم التركيز في التدريبات على رفع مستويات اللياقة العامة، الى جانب تدريبات مركبة في عمليات الهجوم والدفاع.