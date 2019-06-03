“التايكواندو” يصل روما ويباشر التدريبات استعدادا للجائزة الكبرى

خالد المنيزل

روما – وصل إلى ايطاليا أمس الإثنين، وفد المنتخب الوطني للتايكواندو للمشاركة في الجولة الأولى من سلسلة بطولات الجائزة الكبرى للتایكواندو، والتي تقام في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 5-10 حزيران (يونيو) الحالي، والتي یشرف علیھا الاتحاد الدولي، والتي يشارك فيها أفضل 32 لاعبا ولاعبة في الأوزان الأولمبية المعتمدة في الدورات الأولمبية الرسمية، والتي يشارك فيها ثلاثي المنتخب الوطني للتایكواندو، صالح الشرباتي لوزن تحت 80 كغم، حمزة قطان لوزن فوق 80 كغم، جولیانا الصادق لوزن تحت 67 كغم، ویغیب عن المشاركة في البطولة نجم المنتخب الوطني أحمد أبو غوش المصنف ثانیا بوزن تحت 68 كغم.

وذكر المدير الفني للمنتخب الوطني فارس العساف، ان كافة نجوم العالم يتواجدون في البطولة من اجل الظفر بنقاط البطولة من اجل نيل إحدى بطاقات التأهل لاولمبياد طوكيو 2020، وتعتبر مهمة جدا لكافة اللاعبين الذين يحتلون المراكز الستة الأوائل لانهم سيتأهلون فورا لطوكيو.

وقاد العساف بالتعاون مع المدرب نبيل طلال أمس تدريب المنتخب الوطني المسائي والذي تركز على تمرينات الإطالة والليونة والحركات الأساسية.

واجتمع رئيس الوفد مدیر مركز الإعداد الأولمبي علي الأسمر، باللاعبين وطالبهم بالالتزام بالروح الرياضية، والمنافسة الشريفة خلال المباريات، والاستعداد بشكل أمثل لكل نزال كون البطولة تعتبر من أقوى البطولات الدولية ، لانها خاصة للاعبين المصنفين والمميزين في العالم.

من جانبة أكد المعالج لؤي مرایات ان اللاعبين لا يعانون من إصابات، لكنهم يواصلون الاستشفاء من بعض الكدمات الخفيفة نتيجة المشاركة في بطولة العالم الأخيرة والتي أقيمت في مدينة مانشستر البريطانية.

وذكر اللاعبون الثلاثة أنهم يتطلعون لمزيد من الإنجازات، ويتدربون بروح معنوية عالية من اجل منافسة نجوم العالم، وحصد مزيد من النقاط للتقدم في التصنيف الدولي، من اجل الوصول الى احدى بطاقات الاولمبياد المقبل، سواء من خلال التأهل المباشر، أو من خلال التصفيات الآسيوية المقبلة.

وكان اللاعب حمزة قطان قد تقدم للمركز 17 عالميا، بعد ان نال برونزية وزنه فوق 87 كغم في بطولة العالم، بينما حافظ بقية اللاعببين على ترتيبهم في التصنيف، حيث بقي احمد ابو غوش بالمركز الثاني لوزن 68 كغم بعد ان نال فضية بطولة العالم الأخيرة، وصالح الشرباتي بالمركز 14 لوزن تحت 80 كغم، وجوليانا الصادق يالمركز 11 بوزن تحت 67 كغم.

الاجتماع الفني والقرعة

سيعقد الاجتماع الفني يوم غد الأربعاء بحضور المدربين وإداريي الفرق للاطلاع على التعليمات الخاصة للبطولة، بينما ستجرى قرعة وزني جوليانا الصادق وحمزة قطان يوم بعد غد الخميس، وستكون نزالاتهم يوم الجمعة المقبل، بينما قرعة صالح الشرباتي ستكون يوم السبت المقبل وسيلعب يوم الأحد المقبل.

وتتكون بطولة الجائزة الكبرى للعام الحالي من أربع جولات تقام الأولى في روما الإيطالية بينما تقام بقية الجولات في تشيبا اليابانية وصوفيا البلغارية وموسكو الروسية. وكانت بطولة الجائزة الكبرى قد انطلقت للمرة الأولى عام 2013، وسبق للأردن الحصول على 4 ميداليات ملونة في تاريخ مشاركاته في البطولة، حيث نال لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو غوش ذھبیة الجائزة الكبرى في لندن 2017، والمیدالیة البرونزیة في موسكو خلال نفس العام، وحصد لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي المیدالیة الفضیة لوزن 80 كغم في موسكو 2018، بینما نالت جولیانا الصادق برونزیة وزن تحت 67 كغم في البطولة نفسها.