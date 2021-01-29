“التايكواندو” يعتمد خطته المحلية

خالد المنيزل

عمان – أعلن اتحاد التايكواندو عن إقامة 6 بطولات محلية للموسم الحالي، ضمن خطتة السنوية التي ستقام كافة نزالاتها في صالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب، بينما لم يحدد اتحاد اللعبة البطولات الخارجية التي سيشارك فيها بانتظار اعتمادها من الاتحاد الدولي، ولعل استضافة الأردن للتصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد، التي ستقام في عمان خلال الفترة من 26 إلى 28 آذار (مارس) المقبل، هي الحدث الأهم بالنسبة للتايكواندو الأردنية، والتي ستفرز نجوم آسيا للأولمبياد المقبل، والتي يشارك فيها 120 لاعبا ولاعبة، في ثمانية أوزان أولمبية معتمدة، موزعة بالتساوي على الجنسين، حيث سيتأهل للنهائيات 16 لاعبا ولاعبة في الأوزان الثمانية، وهم اللاعبون واللاعبات الحائزين على المركزين الأول والثاني في كل وزن، ويحق للأردن المشاركة بلاعبين ولاعبتين في التصفية.

ومن أبرز الأسماء المتوقعة لنيل بطاقتي التأهل لنهائيات آسيا : صالح الشرباتي بوزن تحت 80 كغم، زيد الحلواني بوزن تحت 58 كغم، زيد مصطفى بوزن تحت 68 كغم، جوليانا الصادق بوزن تحت 67 كغم.

واشتملت الخطة على إقامة 4 دورات مناصفة بين الحكام والمدربين مستجدين وانعاش وترقية، وكذلك اقامة 15 فحصا للترقية لكافة حملة الأحزمة من واحد دان وبوم حتى 7 دان، موزعة على كافة أشهر العام الحالي، وتاليا أبرز مواعيد مواعيد البطولات وفحوصات الأحزمة العليا:

* تصفية المنتخب الأولمبي وتقام يوم السبت 6 شباط (فبراير) المقبل، وسيكون آخر موعد للتسجيل يوم الأربعاء المقبل، وستقام التصفية بنظام “روبن”، أي خروج المغلوب من مرتين.

يليها معسكر تدريبي للمنتخب يبدأ يوم العاشر من شباط (فبراير) المقبل، ويستمر حتى الخامس من آذار (مارس)، والذي يأتي استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد.

* تصفية منتخب الرجال والسيدات للاعبين غير الأولمبيين، وتقام في الخامس والسادس من آذار(مارس) المقبل، لاختيار لاعبي المنتخب للأوزان العالمية للمشاركة ببطولة آسيا للتايكواندو التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت في نيسان (ابريل) المقبل.

ومن أبرز اللاعبين المشاركين في التصفية: لؤي حميدان وزن 54 كغم، زيد حلواني لوزن 58 كغم، ورد عثمان لوزن 63 كغم، زيد مصطفى لوزن 68 كغم، فهد عمار لوزن 74 كغم، أنس الصادق لوزن 87 كغم.

واللاعبات: أنوار الزيود ورؤى مسامح لوزن 46 كغم، عنود مكناي لوزن 49 كغم، يارا ياسين لوزن 52 كغم، حلا ملكاوي لوزن 57 كغم، نتالي الحميدي لوزن 62 كغم، جوليان الصادق لوزن 67 كغم.

* بطولة المملكة للبومسي للجنسين وتقام في التاسع من نيسان (ابريل) المقبل، ويتم بعدها اختيار أبطال الفئات للمشاركات الخارجية.

* بطولة المملكة للناشئين والناشئات، وتقام خلال الفترة من 20-22 أيار (مايو) المقبل، يتم بعدها اختيار المنتخبات للمشاركة في البطولات العربية والآسيوية، وتشكيل منتخبات وطنية جديدة لهذه الفئة.

* بطولة المملكة للأشبال والزهرات، وتقام خلال الفترة من 28-29 أيار (مايو) المقبل.

* بطولة المملكة المفتوحة لكافة الفئات وحملة الأحزمة السوداء والملونة وتقام خلال الفترة من 17-18 أيلول (سبتمبر) المقبل.

دورات المدربين والحكام

دورة الحكام الأولى ويشارك فيها 110 حكام عاملين، وهي شاملة لترقية الحكام من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتختتم غدا الأحد، اما الدورة الثانية فتقام خلال الفترة من 6-13 أيار (مايو) المقبل.

اما دورتا المدربين فتقام الدورة الأولى خلال الفترة من 18-29 نيسان (ابريل) المقبل، بينما تقام الدورة الثانية خلال الفترة من 15-26 آب (اغسطس) المقبل.

فحوصات الترقية

يقيم الاتحاد 15 فحصا للترقية على مدار العام، منها 7 فحوصات لحملة أحزمة واحد دان وبوم، بينما يقيم 3 فحوصات لحملة الأحزمة 2 دان وبوم، وفحصين لحملة الأحزمة 3 دان وبوم، وفحصين لحملة الأحزمة 4-5 دان، الأول خلال نيسان (ابريل)، والثاني خلال تشرين الأول (اكتوبر) المقبلين، بينما فحص حملة الأحزمة 6-7 دان، فيقام يومي 20-21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.