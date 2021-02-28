“التايكواندو” يعتمد وفد بطولة صوفيا الدولية.. ومعسكر المنتخب يتواصل

خالد المنيزل

عمان – اعتمد اتحاد التايكواندو، وفد المنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة صوفيا الدولية، المصنفة من عيار النجمة الواحدة، التي ستقام خلال الفترة 5-8 آذار (مارس) الحالي، وتأتي ضمن استعدادات المنتخب الوطني للجنسين للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي ستقام في عمان خلال الفترة من 14 إلى 16 أيار (مايو) المقبل.

ومن المنتظر أن يرأس وفد المنتخب المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، ويضم المدرب الوطني محمد العبادي والمعالج لؤي مرايات، واللاعبين واللاعبات الفائزين بألقاب أوزانهم في تصفية المنتخب الأولمبي وهم: زيد الحلواني لوزن 58 كغم، زيد مصطفى لوزن تحت 68 كغم، صالح الشرباتي لوزن تحت 80 كغم، أنس الصادق لوزن فوق 80 كغم، أنور الزيود لوزن تحت 49 كغم، ملك حياصات لوزن تحت 57 كغم، جوليانا الصادق لوزن تحت 67 كغم، وراما أبوالرب لوزن فوق 67 كغم.

كما سيضم المنتخب 3 لاعبين آخرين أظهروا تفوقا وقدرة كبيرة على أن يكونوا نجوم المستقبل للتايكواندو الأردنية وهم: لؤي حميدان لوزن 54 كغم، فهد عمار لوزن 74 كغم، نتالي الحميدي لوزن 62 كغم.

ومن المنتظر أن يتوجه الوفد الى بلغاريا يوم الخميس المقبل، بعد الانتهاء من المعسكر المشترك مع المنتخب التونسي، الذي يتواصل في أحد فنادق العاصمة عمان؛ حيث لعب المنتخبان أكثر من لقاء ودي تدريبي، شارك فيه نجوم المنتخب التونسي المكون من اللاعبين واللاعبات: محمد خليل الجندوبي وزن تحت 58 كغم، فراس كاتوسي تحت 80 كغم، فارس بوجيماي تحت 63 كغم، شيماء التومي تحت 57 كغم.

ارتياح كبير

أبدى المدير الفني لمنتخب التايكواندو فارس العساف، ارتياحه للمستوى الفني المتطور للاعبي ولاعبات المنتخب الأولمبي، موضحا أن خطة الإعداد تسير وفق البرنامج المعد، موضحا أن المشاركة في بطولة صوفيا، ستمنح اللاعبين مزيدا من الثقة بالنفس، خاصة وأنهم سيواجهون عددا كبيرا من اللاعبين العالميين، المتأهلين لأولمبياد طوكيو، وعددا كبيرا من اللاعبين واللاعبات من بريطانيا وتركيا وبلغاريا، الذين يستعدون للمشاركة في التصفيات الأوروبية المقرر إقامتها خلال أيار (مايو) المقبل.

وتعد هذه البطولة الأولى عالميا منذ انتشار وباء فيروس “كورونا”، وسيطبق فيها الاتحاد الدولي معايير بروتوكول صحي خاص، من أجل العودة لاحقا الى إقامة البطولات والمنافسات الدولية العالمية، وأبرزها التصفيات الآسيوية والأوروبية الى جانب بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم.

وأضاف العساف أن المشاركة في البطولة ستمنح الجهاز الفني فرصة الاطلاع على المستويات الفنية لعدد من لاعبي قارة آسيا، الأمر الذي سيجعل اختيار اللاعبين للتصفيات الآسيوية واضحا، خاصة أن المنتخب بحاجة الى لاعبة أخرى الى جانب جوليانا الصادق ولاعب آخر الى جانب صالح الشرباتي.

وعبر العساف عن ارتياحة للفائدة الكبيرة، التي جناها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية من المعسكر المشترك مع المنتخب التونسي، الذي يضم خيرة لاعبي تونس المتأهلين لأولمبياد طوكيو عن قارة أفريقيا.

معسكران متتابعان

وحسب خطة إعداد لاعبي المنتخب الأولمبي، من المنتظر أن يتوجه المنتخب الوطني، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة صوفيا، الى مدينة أنطاليا التركية، لإقامة معسكر تدريبي هناك لمدة 25 يوما، يلعب خلاله العديد من اللقاءات الودية مع لاعبي ولاعبات منتخبات تركيا والفرق التركية المتقدمة، ليعود بعدها الى عمان ثم يتوجه بعد ذلك الى تونس لإقامة معسكر تدريبي آخر هناك.