“التايكواندو” يغادر للمشاركة في بطولتي آسيا وبيروت

خالد المنيزل

عمان – يتوجه وفد المنتخب الوطني للتايكواندو، الى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، للمشاركة في البطولة الآسيوية 24، التي ستقام خلال الفترة من 14-18 حزيران (يونيو) الحالي، والمصنفة من عيار 4 نجوم، ويشارك فيها 334 لاعبا ولاعبة يمثلون 22 دولة هي: كمبوديا، افغانستان، تايوان، ايران، العراق، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، منغوليا، نيبال، باكستان، فلسطين، الفلبين، قطر، السعودية، سورية، طاجاكستان، الامارات، فييتنام، اليمن، لبنان، الى جانب الأردن.

ويشارك المنتخب كذلك في بطولة بيروت الدولية المفتوحة والمصنفة من عيار النجمتين، والتي تقام خلال الفترة من 19-20 الشهر الحالي. ويضم الوفد المدير الفني فارس العساف، والمدرب الوطني محمد البخيت، والمعالج لؤي مرايات، واللاعبين واللاعبات: محمود الطرايرة (وزن 54 كغم)، لؤي احميدان (وزن 58 كغم)، زيد الحلواني (وزن 63 كغم)، زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، فهد عمار (وزن 74 كغم)، صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، أنس الصادق (وزن فوق 80 كغم)، أنور الزيود (وزن تحت 49 كغم)، نتالي الحميدي (وزن 62 كغم)، جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، راما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم).

وكان لاعب المنتخب الوطني للبارا أحمد المقابلة الذي سيلعب بوزن تحت 75 كغم، قد توجه الى بيروت أمس يرافقه المدرب الكوري الجنوبي لي والمعالجة سجى أبا زيد، حيث ستجرى القرعة اليوم بينما سيلعب يوم غد.

جهوزية كاملة

وكانت المنتخبات الوطنية للتايكواندو قد أكملت استعداداتها للبطولة مساء الخميس الماضي، من خلال المعسكر الداخلي الذي أقيم في أحد فنادق العاصمة عمان، واشتمل على تدريبات صباحية لرفع مستويات اللياقة البدنية والمهارات الأساسية، وأخرى مسائية في فنون القتال، وأساليب الدفاع والهجوم القتالية والمركبة، الى جانب تحليل بعض المباريات المهمة وكيفية التصرف في المواقف الصعبة، الى جانب عدم خسارة النقاط من خلال اللعب السلبي والإنذارات.

وقال المدير الفني فارس العساف، أن المنتخب وصل الى الجاهزية الكاملة، مبينا أن البطولة قوية جدا، نظرا لمشاركة أغلب نجوم آسيا الذين تأهلوا لأولمبياد طوكيو، وتعد آخر البطولات الدولية التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي قبيل التوجه إلى أولمبياد طوكيو، مضيفا أن المشاركة فيها تعد فرصة مناسبة لكافة اللاعبين لمعرفة مستوياتهم الحقيقية بين نجوم آسيا في كافة الأوزان، بالاضافة الى زيادة غلة اللاعبين من النقاط، وخاصة جوليانا الصادق وصالح الشرباتي، لأن ذلك سيفيدهم في قرعة نزالات الأولمبياد، والتي ستكون موجهة حسب تصنيف الاتحاد الدولي وليست عشوائية، وهي مفيدة كذلك لبقية اللاعبين للاستفادة منها في التصنيف الدولي، الذي يؤهلهم للمشاركة في بطولات الجائزة الكبرى التي تعتبر أهم وأقوى البطولات الدولية على الإطلاق، حيث ينال صاحب الميدالية الذهبية 40 نقطة، والفضية 28 نقطة، والبرونزية 16 نقطة، بينما ينال كل لاعب مشارك 3.2 نقطة، ويستفيد اللاعبون من المشاركة في بطولة بيروت الدولية، حيث ينال صاحب الذهبية 20 نقطة.

مواعيد النزالات

يلعب يوم الأربعاء المقبل كل من: محمود الطرايرة (وزن 54 كغم)، زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، أنس الصادق (وزن فوق 80 كغم)، أنور الزيود (وزن تحت 49 كغم)، راما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم) وتجرى قرعة أوزانهم يوم غد.

ويلعب يوم الخميس المقبل كلا من: لؤي احميدان (وزن 58 كغم)، فهد عمار (وزن 74 كغم)، نتالي الحميدي (وزن 62 كغم)، وتجرى قرعة اوزانهم يوم الاربعاء المقبل.

ويلعب يوم الجمعة المقبل كل من: زيد الحلواني (وزن 63 كغم)، صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، وتجرى قرعة أوزانهم يوم الخميس المقبل.