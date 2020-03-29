“التايكواندو” يُمدد معسكر المنتخب في روسيا

خالد المنيزل

عمان – قرر اتحاد التايكواندو، تمديد معسكر المنتخب الوطني في روسيا للمرة الثانية – الذي كان مقررا اختتامه الأربعاء المقبل – بسبب الإجراءات المتبعة في روسيا بعد اغلاق كافة منافذها أمام حركة الطيران لمدة اسبوعين، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، أن بعثة المنتخب التي كان مقررا عودتها إلى عمان نهاية الأسبوع الحالي، تأجيلت عودتها إلى الأردن، وتقرر تمديد المعسكر التدريبي المقام في روسيا، تحسبا لإجراءات الحكومة في إطار خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ولفت العبداللات، أن قرار استمرار معسكر المنتخب في روسيا، جاء بالتنسيق مع الجهاز التدريبي واللاعبين، مضيفا أن المنتخب نقل معسكره التدريبي داخل الفندق الذي يقيم به، وذلك بعد توفير إدارة الفندق صالة للتدريب إلى جانب غرفة الجمانيزيوم، حيث يتدرب المنتخب هناك.

وقال المدير الفني لمنتخب التايكواندو فارس العساف، إن معسكر منتخب التايكواندو في مدينة سمارا الروسية، يسير وفق ماهو مخطط له، موضحا أن الجميع يتدرب بروح معنوية عالية، خاصة ان مدينة سامارا بعيدة جدا عن العاصمة وخالية من فيروس كورونا.

وبين ان الجهاز الفني والتدريبي والطبي المرافق يتخذ كافة اجراءات الوقاية والسلامة داخل الفندق وصالات التدريب، مؤكدا بأن المعسكر يشتمل على تدريبات فردية وثنائية، يتم فيها تطبيق المهارات الدفاعية والهجومية.

ويشارك في معسكر المنتخب كل من: أحمد أبو غوش، زيد مصطفى، زيد الحلواني، صالح الشرباتي، حمزة قطان، أنس الصادق، جوليانا الصادق، ونتالي الحميدي، حيث يأتي المعسكر ضمن التحضيرات للمشاركة في تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والمقرر اقامتها في عمان خلال النصف الثاني من حزيران (يونيو) المقبل.

الجدير ذكره، انه يشارك في تصفيات قارة آسيا في عمان 120 لاعباً ولاعبة، بمعدل 16 لاعباً ولاعبة في كل وزن من الأوزان الرسمية، ويتأهل من خلال تصفيات قارة آسيا 16 لاعباً ولاعبة في ثماني أوزان مناصفة بين الجنسين، حيث سيتأهل أول وثاني كل وزن للأولمبياد مباشرة.

ويمثل الأردن في التصفيات، لاعبان ولاعبتان يتم اختيارهما من قبل الجهاز الفني والتدريبي المكون من المستشار علي السمر والمدير الفني فارس العساف ومساعده المدرب نبيل طلال.

تطور تدريجي على مستوى أبو غوش

وحول تدريب لاعب المنتخب الوطني والأولمبي أحمد أبو غوش، بين المدرب فارس العساف، أنه يخضع لتدريب خاص وانه يتطور بسرعة كبيرة ويتمتع بروح معنوية عالية، لافتا إلى أن مستواه الفني يتحسن بصورة رائعة خاصة وان اللاعب يتمتع بروح معنوية عالية، الأمر الذي يسهم في تحسن وتطور مستواه الفني.

بدوره، بين الناطق الاعلامي للاتحاد فيصل العبداللات ان كافة المؤشرات تدل على ان وضع اللاعب أحمد أبو غوش ايجابي، وانه بات يتدرب وفق برنامج خاص يمكنه من العودة الى ممارسة التدريب القوي والمشاركة في تدريبات النزال، وهذا يتطلب المزيد من الصبر وتنفيذ التعليمات بدقة، خاصة من قبل المعالجه الطبيعيه المرافقه سجى ابازيد.